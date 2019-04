Schranke an der Grillhütte geplant

Gross-Rohrheim.In Groß-Rohrheim steht die nächste Sitzungsrunde an. Am Dienstag, 7. Mai, tagt um 20 Uhr der Ausschuss für Dorfentwicklung, Bau- und Umweltfragen. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr im großen Sitzungssaal. Am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr tagt der Haupt- und Finanzausschuss, ebenfalls im großen Sitzungssaal des Rathauses. Beide Sitzungen sind öffentlich.

Auf den Tagesordnungen beider Gremien steht der Bebauungsplan „Am Bibliser Weg III“, wo nun die Abwägung der Einwände von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange erfolgt. Außerdem geht es um die Verwendung des Investitionszuschusses des Landes Hessen in Höhe von 750 000 Euro. Hier will die CDU eine Liste von Vorschlägen vorlegen und mit den anderen Fraktionen diskutieren. Die CDU hat außerdem angeregt, eine elektronische Schranke an der Grillhütte zu installieren. Beide Gremien befassen sich auch mit der Frage, ob der Platz zwischen evangelischem Kindergarten und Sportplatz dafür geeignet ist, dort Betreutes Wohnen anzusiedeln.

Haushaltslage erneut Thema

Der Haupt- und Finanzausschuss hört noch den Bericht über die aktuelle Haushaltslage und die Umsetzung der Projekte. Dann wird auf Anregung der SPD über die Ausweisung eines Friedwaldgeländes diskutiert. Die Fraktionen wollen auch über Verbesserungspotenziale im aktuellen Haushalt sprechen – das hatte die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung im März so beschlossen. red

