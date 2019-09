Schüler freuen sich über ihren Sporttag

Groß-Rohrheim.Wie ein Flummi hüpfte Fiorello über den Schulhof der Lindenhofschule. Denn statt im Klassenzimmer lernen zu müssen, stand für ihn am Sporttag fest: „Ich mach’ Party“. Dass der Tag im Freien, zu dem Lehrerin und Sportbeauftragte Monika Perschy die Vorbereitungen getroffen hatte, auch Safiye gefiel, war nicht zu übersehen. „Besser als lernen“, meinte sie ebenso wie ihre Mitschüler.

Schnell hatte sich jedes Kind einen Reifen geschnappt und rollte ihn geschwind über den Hof. Aber halt! Denn das Tempo musste soweit reduziert werden, dass das Spielgerät – welches von so manchem Mädchen sofort zum Üben eines gekonnten Hüftschwungs verwendet wurde – auch noch umrundet werden konnte. Laut wurde es in einer anderen Ecke. Hier boxten viele Schüler bunte Luftballons in die Luft und sprangen und hüpften ihnen wie kleine Kängurus hinterher.

„Ich habe mir jeweils fünf Stationen für die Kinder ausgedacht“, erklärte Perschy. Durften am Anfang die Erst- und Zweitklässler in den bewegungsintensiven Sporttag starten, kamen die beiden letzten Schuljahrgänge danach separat und mit etwas schwereren Übungen zum Zuge. „Wir machen jedes Jahr einen Sporttag“, sagte Perschy. In diesem Jahr hatte sich die Lindenhofschule zur Teilnahme an einem Wettbewerb unter dem Motto: „Kinder stark machen“ von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beteiligt.

Neben Urkunden und kleinen, von der Bundeszentrale gestifteten Preisen, winkt die Teilnahme an einem Sportfest mit Prominenten. Doch bis es so weit kommt, mussten noch das Nummernlaufen in der Aula oder Sackhüpfen, Werfen und das Reifenspringen absolviert werden. Zudem mussten die Großen beim Reifenrollen auch noch durch das Sportgerät kriechen und die Tennisbälle geschickt auf einem Schläger aufspringen lassen.

Lustiges Abschlussspiel

Auch die Basketballkörbe auf dem Schulhof wurden gebraucht. Mit einem lustigen Abschlussspiel fand der fröhliche Sporttag, der Koordination, Balancegefühl, Gemeinsamkeit und sportliche Betätigung so wunderbar miteinander vereinte, ein Ende. „Ich hätte noch ein bisschen weiter gemacht“, gestand eine ABC-Schützin ihrer Schulfreundin bedauernd. Fell

