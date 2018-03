Schülern gehen Fragen nicht aus

Anzeige

Die Mädchen und Jungen erzählen frei heraus, was ihnen gefallen und nicht gefallen hat. Die Überschriften und großen Bilder sind in der Grundschule gut angekommen, auch bei Lilly aus der vierten Klasse. Kritik gibt es für Fremdwörter in einigen Artikeln. Und gar nicht verstehen können die Schüler, warum Zeitungen „so komisch“ gefaltet sind: „Warum tackert man sie nicht einfach zusammen?“, will der Viertklässler Sascha wissen.

Fotograf mit Kamera dabei

Wo die Bilder herkommen, das erleben die Kinder hautnah: Schließlich hat Fotograf Berno Nix seine Kamera dabei. „Die Bilder schickt uns Herr Nix zu, und wir setzen sie auf die Seite“, erklärt die Redakteurin. Aber auch Fotos aus der ganzen Welt finden ihren Weg ins Blatt. Die bekommen die Redakteure von großen Agenturen. Auch der „Südhessen Morgen“ hat Vertreter in vielen Ländern: Diese Korrespondenten haben ihre Büros beispielsweise in Nord- oder Südamerika oder Russland: „Wow!“, staunen die Drittklässler Nick und Laurent.

Wie es früher war, dafür interessieren sich die Groß-Rohrheimer ebenfalls. Elias will wissen, ob es Zeitungen schon gab, als die Titanic 1912 gesunken ist. Als er und seine Schulkameraden erfahren, dass die erste Zeitung, ein gedrucktes Nachrichtenblatt, schon 1605 erschienen ist, sind sie beeindruckt. Der „Mannheimer Morgen“, zu dem der „Südhessen Morgen“ gehört, erschien erstmals 1946 unter dem Namen „Der Morgen“.

Was das spannendste Erlebnis der Redakteurin war, fragen die Schüler mit großen Augen. Und lauschen gebannt, als diese von einem Termin in der Mannheimer SAP-Arena berichtet. Als die Fernsehsendung „Germany’s next Topmodel“ mit Heidi Klum übertragen wird, gibt es dort eine Bombendrohung. Alle müssen raus, auch die Redakteurin, die im Büro noch fast bis Mitternacht einen großen Artikel schreibt. Zum Glück ist niemandem etwas passiert, alle Besucher sind sicher nach Hause gekommen.

Und am Ende ist der Viertklässlerin Precious vor allem eine Sache wichtig: „Wann kommen wir mal in die Zeitung?“ Darauf gibt es eine einfache Antwort: Heute, ihr haltet gerade ein Bild und einen Artikel über euch in den Händen!

