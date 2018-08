Anzeige

Groß-Rohrheim.Es geht ihnen um die Freude am Spielen, um den Fußball, die Gemeinschaft und den Spaß. Vor fünfzig Jahren gründete sich die Abteilung Sondermannschaft (Soma) des Fußballclubs Alemannia Groß-Rohrheim – aus einer Bierlaune heraus, wie Abteilungsleiter Volker Hertweck schmunzelnd bei der Jubiläums-Feierstunde berichtete. Es waren begeisterte Fußballer, die vorwiegend aus Altersgründen eine Mannschaft nach ihrem Geschmack suchten.

Die Soma-Mitglieder möchten regelmäßig Fußball trainieren und spielen, auch an Turnieren teilnehmen, aber eben alles mit Freude und Begeisterung. Auch die Jubiläumsfeier mit Ehrungen sollte keine steife Angelegenheit werden. Denn Spaß, Kameradschaft und Lockerheit seien ein Aushängeschild der Soma. Neben Hertweck sprachen noch Bürgermeister Reiner Bersch, zugleich Schirmherr, sowie Klaus Anthes, Vorsitzender des FC Alemannia, Grußworte.

Die fünfzigjährige Geschichte der Soma präsentierte Wolfgang Rachut und erinnerte an das Freundschaftsspiel am 12. Juni 1968 gegen den Verein SV Wisper Lorch am Rhein. Das Spiel verlief sowohl im sportlichen als auch kameradschaftlichen Sinne in angenehmer Atmosphäre und man beschloss, eine Sondermannschaft zu gründen. Schon im August 1968 kam es zur Gründung der Abteilung Soma FCA. In einer Spieler-Sitzung wurden damals Klaus Friedrich, Hans Dörr, Karl Ahl und als Ehrenspielführer Jakob Olf als Verantwortliche gewählt. „Wir freuen uns ganz besonders darüber, Klaus Friedrich für 50 Jahre Soma-Mitgliedschaft gratulieren und ehren zu dürfen“, so Rachut.