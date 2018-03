Anzeige

Groß-Rohrheim. An der Smoothie-Bar herrschte Hochbetrieb. „Dieses Projekt wurde das erste Mal angeboten und kam sehr gut bei den Kindern an“, freut sich Christiane Ritzert, Schulleiterin der Lindenhofschule Groß-Rohrheim. Unter dem Motto „Große Ausstellung kleiner Künstler“ präsentierten die Kinder, was sie in verschiedenen Projekten durchgenommen, erlebt, gebastelt, experimentiert oder gemixt haben.

Die Projekte wurden von Erwachsenen ehrenamtlich angeboten. „Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass Eltern sich Zeit nehmen, um AGs in Schulen anzubieten“, lobte Ritzert. Zwischen sieben AGs konnten sich die Kinder entscheiden. „Von unseren 120 Schülern nahmen um die 90 Kinder teil“, erzählte die Rektorin. Dies zeige, wie groß das Interesse sei. „Viele AGs werden in dieser Form kaum irgendwo anders zu finden sein.“

Im Januar sind die AGs gestartet. Den Eltern stand es frei, wie oft sie sich mit den Kindern treffen wollten. Manche kamen mehrmals zusammen, andere nur für einen Nachmittag. „Wir haben uns drei Mal getroffen, und davon zwei Mal effektiv den Tanz einstudiert. Die Kinder haben das heute toll präsentiert. Ich bin ganz schön stolz auf sie“, erzählte Donna Gruber begeistert von ihrer Zumba-AG. Denn die Mädchen zeigten in der Schule einen fetzigen Tanz. „So ein sportliches Angebot ist für die Kinder immer interessant“, sagte Ritzert. Die Mädchen waren auch bei der Bommel-AG in der Überzahl. Diese wird schon seit Jahren angeboten - von einer Mutter, deren Kind gar nicht mehr auf der Schule ist. Die Bommel-Gruppe kreierte Häschen und Küken aus Wolle.