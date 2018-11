Solo und Tarzan laufen mit Krämer zu Hochform auf

Groß-Rohrheim.Er ist Lampertheimer, Lkw-Fahrer und liebt ganz offensichtlich seine Heimat: Nicht umsonst lässt der Krimiautor Manfred H. Krämer seine Ermittler Solo und Tarzan rund um die Spargelstadt ermitteln. Auch wenn seine Geschichten frei erfunden sind, wie Krämer bei einer Lesung im Treff 21 in Groß-Rohrheim mit verschmitztem Lächeln betont, tragen die fiktiven Personen doch häufig bekannte Namen.

Das alte Hausboot namens „Lady Jane“, auf dem die rothaarige Solo und Tarzan leben, gibt es mittlerweile nicht mehr. „Das Schiffchen wurde schon lange verschrottet“, berichtet der Autor. Krämer erzählt frisch von der Leber weg, oft in Mundart beschreibt er eine Idylle am Altrhein wo Libellen über dem Wasser schweben und sich unversehens eine grüne Hölle auftut. Dank des Glossars in seinen Büchern macht er so manchem Dialektunkundigen das Leben leichter und das Verständnis besser.

In seinem Roman „Spargelmord“, der in diesem Jahr vom Verlag Waldkirch in dritter Auflage erschien, dreht sich alles um ein altes, marodes Spargelhäuschen das schon bessere Zeiten gesehen hat. Birgt es ein dunkles Geheimnis? Beim rasanten Abenteuer rund um die Spargelstadt läuft das Kopfkino auf Hochtouren: Beispielsweise wenn es um beschmierte Wände, Brandstiftung und natürlich einen Mord geht.

Bersch zu Späßen aufgelegt

Die (viel zu) wenigen Zuhörer, die auf Einladung der Gemeinde gekommen waren, nahm Krämer mit in den Odenwald, wo die Geschichte kurz nach dem Krieg ihre Wurzeln hat. Hier hört der hinkende Schreiner Adam Schwarz Schreie und leises Weinen. Nach einem gewaltigen Zeitsprung glaubt man selbst, den modrigen Geruch alter Kartoffelsäcke, Staub und Blut in der Nase zu haben – wie Tarzan beim Betreten des alten Spargelhäuschens. Dieser Duft ist es, der die Geschichte Fahrt aufnehmen lässt. Denn das Gesumm von Fliegenschwärmen und der Anblick alter Stiefel und des Beins in blauer Hose lässt seinen Magen rebellieren.

Autor Manfred H. Krämer und sein Ermittlerteam Solo und Tarzan sind wieder in Höchstform. In Bestform präsentiert sich auch Bürgermeister Rainer Bersch. Er lässt es sich trotz eines Feuerwehralarms in der Gemeinde nicht nehmen, sich einen verbal-lustigen Schlagaustausch mit dem schreibenden Gast aus der Spargelstadt zu liefern. Fell

