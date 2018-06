Sommerlicher Spaß auf dem Sandplatz

Anzeige

Groß-Rohrheim.Als auf dem Sandplatz des Tennisclubs Groß-Rohrheim die Bewässerung startete, brach großer Jubel aus: Die knapp 40 Kinder hatten viel Freude an der Erfrischung. Denn bei sommerlichen Temperaturen und ihren Übungen am Schläger wurde ihnen rasch warm.

Einige Kinder hatten schon Erfahrung, andere griffen zum ersten Mal zu Ball und Tennisschläger. Fünf Betreuer wiesen sie auf den Plätzen in den Sport ein, weitere Helfer standen außerhalb noch bereit. Zuerst gab’s Übungen für die Ballbalance: auf dem Schläger halten, auf den Boden prellen oder in die Höhe schlagen. Kinder, die andere Ballsportarten spielen, waren durchaus im Vorteil. Zudem wurden Grundlagen vermittelt und Techniken gezeigt. Die Teilnehmer übten Vor- und Rückhandschläge – mit kleineren und leichteren Schlägern sowie Bällen, die nicht ganz so schnell fliegen.

Durch das Angebot von fünf Sandplätzen des TC konnten sich die Kinder gut verteilen und viel üben. Zwischendurch tobten sie durch die Wassertropfen, ehe sie die ersten Versuche wagten, über das Netz zu spielen und mit einem Partner den Ball hin und her zu schlagen. str