Sortierte Ware rund ums Kind

Groß-Rohrheim.Der Kindergarten in Groß-Rohrheim bietet am Sonntag, 17. März, einen sortierten Flohmarkt im Hallenanbau der Bürgerhalle in Groß-Rohrheim an. Von 14 bis 16 Uhr werden Kinder- und Babybekleidung sowie Umstandsmode für die Frühlings- und Sommersaison, Babybedarf und Spielzeuge aller Art angeboten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Nummernvergabe und Versand der Teilnehmerlisten erfolgt nach Anmeldung per E-Mail bis Dienstag, 12. März. Die Teilnahmegebühr für Verkäufer beträgt 5 Euro, Helfer verkaufen kostenlos. 15 Prozent des Erlöses werden als Spende für die Kita einbehalten. Der Helfereinkauf findet zwischen 12.30 und 13 Uhr statt. Ab 13.30 Uhr können Schwangere in Ruhe einkaufen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 04.03.2019