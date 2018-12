SPD Groß-Rohrheim spielt Trümpfe aus

Groß-Rohrheim.Am Donnerstag, 27. Dezember, findet das Preisskat-Turnier der Groß-Rohrheimer SPD in der Bürgerhallen-Gaststätte statt. Gespielt wird in zwei Runden nach den bekannten Turnierregeln. Der beste Groß-Rohrheimer erringt die Ortsmeisterschaft und darf den Pokal ein Jahr lang in seine Trophäensammlung einreihen. Skatfreunde aus anderen Gemeinden sind ebenfalls eingeladen. Spielleiter ist der zweite Vorsitzender der SPD, Heinz Dellbrügge. Alle Teilnehmer erhalten am Ende einen Preis. Die ersten Karten werden um 19.30 Uhr ausgespielt. Deshalb wird darum gebeten, rechtzeitig zum Eintragen und Auslosen der Teams zu erscheinen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018