Speyerstraße voll gesperrt

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim informiert am Dienstag, 5. November, 19 Uhr, in der Rathausscheune über die Erneuerung in der Speyerstraße. Denn ab 18. November bis voraussichtlich 6. Dezember wird die Asphaltdecke zwischen Kornstraße und der Augrabenbrücke komplett erneuert. Die Speyerstraße wird für den Durchgangsverkehr zeitweise voll gesperrt. Selbst die Anlieger können nicht immer zu ihren Grundstücken fahren, teilt die Gemeinde mit. Die Gehwege sollen aber frei bleiben. Während der Bauphase werde auch die Anbindung der Beinstraße an die Speyerstraße vorübergehend unterbrochen. In der Rathausscheune stehen Mitarbeiter der Baufirma, des Ingenieurbüros und der Verwaltung Rede und Antwort. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.10.2019