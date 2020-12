Spielplatz auf dem Bauernmarkt

Groß-Rohrheim.Im Groß-Rohrheimer Sport- und Kulturausschuss wurde erneut über den Antrag der CDU beraten, die sich für den neu gestalteten Bauernmarkt in der Allee einen kleinen Spielplatz mit Geräten für Kinder wünscht. Ohne große Aussprache gab es zumindest im Ausschuss eine Mehrheit für den Antrag. So sollen für das Projekt 10 000 Euro in den kommenden Haushalt eingestellt werden. Als möglicher Standort käme der Bereich der heutigen Boulebahn an der Bahn-Lärmschutzwand in Frage. Keine großen Diskussionen gab es beim Thema Haushalt. Der wurde mit knapper Mehrheit dem Gemeindeparlament zur Beschlussfassung empfohlen. mibu

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020