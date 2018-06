Anzeige

Groß-Rohrheim.Mehrere Anträge hatte die Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung. Darunter auch den Prüfantrag der CDU-Fraktion zum Bau eines Multifunktionsspielfeldes, der schon mehrfach Gegenstand von Beratungen in den Ausschüssen gewesen war. Da hatte sich das ernüchternde Ergebnis abgezeichnet, dass kaum Interesse von Seiten der Ballsportler und der Leichtathleten sowie der Schule besteht. Gleichwohl hält die CDU weiter daran fest und legte in der jüngsten Sitzung einen geänderten Prüfantrag vor.

Dazu gab es Widerspruch der Bürger für Groß-Rohrheim, deren Fraktionsvorsitzender Walter Öhlenschläger die Ansicht vertat, zum ursprünglichen Antrag sei schon ein Beschluss gefasst worden, was eine Antragsänderung ausschließe. Gemeindevertretervorsteher Peter Heß ließ den geänderten Antrag jedoch zu. Horst Menger teilte die grundsätzliche Zustimmung der SPD mit. Mit klarer Mehrheit wurde der Prüfantrag an den Gemeindevorstand gegeben, der die Kosten der einzelnen Gewerke ermitteln lassen soll. Dazu gehören die Instandsetzung der Weitsprunggrube und Errneuerung des Grasbelages beim Kleinsportfeld, ein Sportfeld mit Kunstrasen und Kunststofflaufbahnen samt Lichtanlage, der Bau eines Bewegungsparcours mit Sportgeräten sowie eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände des Ascheplatzes. Die Planungskosten sollen mit 5000 Euro in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden. eib