Start in den Frühling

Leuchtende Primeln spielen beim Frühjahrsmarkt die Hauptrolle. © Nix/A

Groß-Rohrheim.Der Bauernmarkt startet am Freitag, 1. März, mit dem Frühlingsmarkt in die neue Saison – allerdings immer noch im Rathaus-Innenhof. Weil die Bauarbeiten am Bahnhof noch andauern, kann der Markt noch nicht in die Allee zurückkehren.

Ab 14 Uhr bieten die Marktstände ihre Waren an. Und an der Kuchentheke kann man wieder liebe Freunde und alte Bekannte treffen. Der Arbeitskreis Bauernmarkt heißt die Marktbesucher auch im 26. Jahr willkommen. Interessante Rezeptbroschüren und kleine Geschenke warten auf die Kunden.

Der Lottoclub „Sechs Richtige“ ist zum Saisonstart mit dabei und verwöhnt die Besucher mit Bratwurst in verschiedenen Variationen und mit Pommes. Das Weingut Vollmer aus Hohen Sülzen freut sich auf alle Stammgäste und neue Kunden, die Lust auf Rot- und Weißweine aus eigenem Anbau haben. Die Kuchentheke zur Saisoneröffnung betreuen die Eltern der Lindenhofschule.

Seit 25 Jahren bietet der Hofladen von Lieselotte Embach frisches Obst, Gemüse, Kochkäse, Eier und Nudeln an und ist auch dieses Jahr auf dem Wochenmarkt vertreten. Wer frisches Fleisch aus eigener Haltung und Schlachtung genießen möchte, ist bei der Familie Volz vom Büttenhof aus Biebesheim richtig. Seit Beginn des Bauernmarktes 1993 gibt es Wurstspezialitäten und Fleisch direkt vom Hof.

Vereine, die die Kuchentheke bestücken möchten, wenden sich an Christa Rupp unter 06245/5726. Auch der Kindermarktstand kann ausgeliehen werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019