Streit um Standort der Pavillons

Groß-Rohrheim.Der Groß-Rohrheimer Bauausschuss hat sich mit den Planungen für die Allee und den Bauernmarkt befasst. Ausschuss-Vorsitzender Kurt Kautzmann (CDU) ließ die Chronologie der Entscheidungen Revue passieren. Dazu hörten die Politiker die Stellungnahme von Christa Rupp vom Bauernmarktteam. „Der Bauernmarkt leidet sehr unter Corona“, schilderte Rupp. Sie verstehe die neuen Diskussionen in diesem Stadium überhaupt nicht.

In der Debatte ging es dann vor allem um den Standort der Pavillons. SPD und Freie Wähler befürworten eine Verlegung nach Osten, auf die Bahnseite. Rupp erklärte, dass auf der anderen Seite zur Heerwegstraße die Anschlüsse an Wasser und Abwasser kostengünstig realisiert werden können. Außerdem wollen die Marktbeschicker mit ihren Ständen gerne im Schatten stehen. Auch Bürgermeister Rainer Bersch betonte, dass eine Verlegung erheblich teurer komme und das an der kleineren Toilettenanlage eingesparte Geld wieder auffressen würde.

Vorschläge „ein Jahr zu spät“

„Für mich sind das Luxustempel. Einfache, aber verkleidete Garagencontainer würden mir genügen“, hatte Peter Hess (SPD) zuvor erklärt. Er sehe nicht ein, warum man hier Geld zum Fenster herauswerfen soll.

„Wenn ich das höre, fühle ich mich veräppelt“, sagte Christa Rupp. Die Kritik an der Planungsvariante zwei zum jetzigen Zeitpunkt fand sie „unerhört“. „Wenn das alles anders kommt, dann bleiben wir eben im Rathausinnenhof“, so Rupp. Kautzmann fügte an: „Diese Vorschläge kommen ein Jahr zu spät!“

Bürgermeister Bersch verstand die Aufregung nicht: „Das Geld ist doch da. Wir können es ausgeben. Warum also sparen?“ Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung gab zu bedenken, dass bei einer Verlegung auf die Bahnseite der Grenzabstand eingehalten werden müsse. Die Entscheidung wurde bis zur Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 31. August, vertagt. Die Verwaltung soll klären, welche Mehrkosten eine Verlegung verursacht. mibu

