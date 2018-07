Tausende Fahrzeuge im Ort

Anzeige

„Der Schwerlastverkehr hat seit 2009 deutlich zugenommen“, beobachtet Klaus Menger. Und das trotz der Ferienzeit, in der das Verkehrsaufkommen normalerweise weniger stark sei. Ausgerechnet kam es gleich zu Beginn der Sperrung vergangenen Montag durch den großen Flächenbrand und einen Unfall noch verstärkt zu Rückstaus im Ort.

Dass das Verkehrsaufkommen hoch ist, bestätigt Vogel von Hessen Mobil. Die letzte Verkehrszählung 2015 hat ergeben, dass täglich 8039 Fahrzeuge auf der B 44 an Groß-Rohrheim vorbei rollen, davon 732 Laster mit mehr als 7,5 Tonnen. „Die fahren jetzt natürlich durch den Ort – also auf der früheren B 44“, sagt Jochen Vogel. „Aber anders können wir die Ortsumgehung für Klein-Rohrheim nicht bauen.“ Immerhin gebe es in Groß-Rohrheim nachts, also zwischen 22 und 6 Uhr, ein Durchfahrverbot für Lkw. Klaus Menger ist froh, dass das Ende absehbar ist: Zwei Wochen müssen die Groß-Rohrheimer noch durchhalten. Die nächste Entlastung für die Gemeinde folgt schon kurz darauf: Bis Mitte August will Omlor die Werkszufahrt fertig stellen. Dann fahren die schweren Lkw über die L 3261 sowie über Bibliser Gemarkung zum Kieswerk.

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.07.2018