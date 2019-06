Tiere ertrinken im Vogelpark

Groß-Rohrheim. Einsatzkräften und Helfern steht die Anstrengung des Abends und der Nacht zuvor ins Gesicht geschrieben. Gegen 15 Uhr am Montagnachmittag brach der Wolkenbruch über den Vogelpark in Groß-Rohrheim herein. „Es hat über eine Stunde lang so heftig geregnet und zum Teil gehagelt, wie ich es noch nie erlebt habe“, sagt Anette Diehl vom Vorstand des Vogelschutz- und Zuchtvereins, der den Vogelpark betreibt. Der Erste Vorsitzende Reinhard Menger zeigt uns gerade, wie hoch das Wasser am Vorabend stand, als ein Helfer mit toten Vögeln in der Hand vorbeiläuft.

Etwa 25 Tiere sind ertrunken, solche, die am Boden leben und nicht fliegen können, erklären die Leute vor Ort: Hühner, Wachteln, Fasane. Insgesamt leben rund 350 Tiere im Vogelpark. Anette Diehl schwingt weiter ihren Rächen. „Das ist alles sehr traurig. Aber es muss weitergehen.“ So, wie es im Park am Dienstagvormittag aussieht, haben die Helfer und Funktionäre schon viel geschafft. Von der Überschwemmung ist fast nicht mehr zu sehen.

Aber der Vorsitzende Menger ist noch lange nicht zufrieden. Am Sonntag in zwei Wochen, 16. Juni, soll das beliebte Parksfest steigen. Und dafür müsse noch einiges getan werden. „Schreiben Sie doch bitte in Ihre Zeitung, dass wir uns über jeden Freinwilligen freuen, der uns helfen will“, sagt Menger und wischt sich den Schweiß von der Stirn.

Schweißtreibend waren Nachmittag und Nacht auch für die Freiwilligen Feuerwehren im Ried. In der Groß-Rohrheimer Wache treffen wir den dortigen Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag und seinen Stellvertreter Markus Steffan. Mit ihren Kollegen haben die beiden jungen Männer gerade einen ihrer LKW mit diversen Ausrüstungsgegenständen vollgepackt. Die Fahrt geht nach Heppenheim und Lorsch.

Die Feuerwehr der Kreisstadt reinigt und prüft die Kleidung vom jüngsten Einsatz. Die Kollegen in Lorsch reinigen und prüfen Schläuche und Geräte. Wie berichtet haben die Gemeindevertreter die Stelle des hauptamtlichen Gerätewarts gestrichen, um zu sparen. Deshalb ist die Groß-Rohrheimer Wehr auf Hilfe angewiesen. Der Brandinspektor findet, dass das am falschen Ende gespart ist. Schließlich, so Donnerstag, gingen die Packerei und der Transport jetzt auch noch auf den Buckel der Ehrenamtlichen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019