Tolles Wochenende für TVG

Groß-Rohrheim.Doppelten Grund zum Jubeln hatten am Sonntag die Bezirksoberliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim. Zuerst erledigten sie ihre Hausaufgabe gegen das abgeschlagene Schlusslicht TuS Griesheim II souverän und gewannen mit 33:22 (14:7), dann blinkte noch das Resultat des großen Konkurrenten HSG Langen auf den Smartphones von Spielern und Trainer auf. Langen verlor bei Aufsteiger Lorsch mit 30:31 und hat damit zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als der TVG. Da Groß-Rohrheim auch den direkten Vergleich gegenüber Langen gewonnen hat – und nur der zählt bei Punktgleichheit am Saisonende –, kann man fast schon von drei Punkten Vorsprung sprechen.

Als sich Groß-Rohrheims Trainer Sascha Holdefehr nach dem eigenen Pflichtsieg den Liveticker des Spiels Lorsch gegen Langen ansah, winkte er angesichts einer Fünf-Tore-Führung des Konkurrenten Mitte der zweiten Hälfte schon ab: „Das lassen die sich auch nicht mehr nehmen“, war er überzeugt, legte sein Handy wieder zur Seite und umso größer war die Überraschung, als er später das Resultat erfuhr. „Für uns hat das jetzt aber keine weiteren Auswirkungen. Wir haben noch richtig schwere Spiele vor uns, gerade auch auswärts und angefangen am nächsten Samstag beim TV Lampertheim“, meinte er.

Mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Griesheim war Holdefehr sehr zufrieden: „Im Vorfeld habe ich noch einmal an die Jungs appelliert, konzentriert an die Sache ranzugehen. Das wurde dann auch konsequent gemacht – zumindest in der Abwehr“, sah er in der Offensive doch noch einige Fehler zu viel.

Eine starke Vorstellung bot David Wägerle im Tor, der bis zur 40. Minute zwischen den Pfosten stand und dann Jonas Sartorius Platz machte. Damit hatte Holdefehr wie angekündigt etwas rotiert und dem in den letzten Wochen überragenden Keeper Alexander Wägerle eine Pause gegeben. Lukas Baumann, der Kniebeschwerden hat, durfte ebenfalls aussetzen, Alexander Anthes weilte noch im Urlaub und Spielmacher Andreas Ochs durfte sich längere Pausen gönnen als gewöhnlich, um seine lädierte Schulter etwas schonen.

Solide, aber glanzlos

Schon nach 13 Minuten war beim Stande von 11:4 klar, dass Groß-Rohrheim an diesem Tag gegen den Tabellenletzten nichts anbrennen lassen wird. Bis zum 14:7 zur Pause war die Partie recht zäh, weil sich im Angriff kleine Fehler einschlichen und die Chancenverwertung alles andere als ideal war. Auch im zweiten Abschnitt war es eine solide, aber glanzlose Leistung des TVG. „In der Schlussviertelstunde war dann leider unsere Deckung auch nicht mehr so konsequent, aber letztlich fiel das alles nicht ins Gewicht“, meinte Holdefehr.

TVG-Tore: Reis (6), Sebastian Haas, Ehlert (je 5), Olf, Kautzmann (je 4), Ochs (4/1), Kehl, Kohl (je 2), Till Haas (1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019