Tombola unterstützt Bauernmarkt

Groß-Rohrheim.Rosa Häschen aus Blech blickten fröhlich in die Runde, und bunte Blumen verbreiteten Frühlingslaune. Beim Groß-Rohrheimer Bauernmarkt zu Ostern gab es einiges zu entdecken. Das Team vom Arbeitskreis Bauermarkt hatte eine Tombola ausgerichtet. „Unsere Tombola ist bestückt mit Preisen der Bauernmarkt-Teilnehmer“, freute sich Christa Rupp vom Arbeitskreis Bauernmarkt. Die Einnahmen setzt der Arbeitskreis für die Werbung zu den Motto-Märkten ein, etwa für Plakate oder Flyer.

Gemeinsam mit fünf weiteren Ehrenamtlichen hält Rupp das liebgewonnene Konzept des Bauernmarktes am Leben. Aber auch dank der Teilnehmer, die den Bauernmarkt durch ihre Angebote seit Jahren attraktiv halten und zu einem beliebten Treffpunkt gemacht haben. „Die Idee des Bauernmarktes liegt im gemütlichen Beisammensein“, so Christa Rupp. Vor allem bei älteren Mitbürgern habe der Bauernmarkt eine besondere Stellung eingenommen, viele verabreden sich jede Woche hier. Sie genießen die Marktangebote und verbringen am Kaffee- und Kuchenstand einen gemütlichen Nachmittag.

Der Markt findet im Rathaushof und in der Scheune statt, da der vorherige Standort in der Bahnhofsallee aktuell nicht genutzt werden kann. „Beide Standorte haben ihre eigenen Vor- und Nachteile“, sagte Rupp. „Atmosphäre haben sie beide.“

Diesmal warteten viele Leckerbissen auf die Besucher: Da gab es vom evangelischen Kindergarten heiße Waffeln, die „Vaddertags-Kumpels“ bestückten die Kaffee- und Kuchentheke, beim Stammtisch rund um den Büttenhof duftete herzhafter Fleischkäse.

Sehr beliebt war das Angebot von Winzer Vollmer aus Rheinhessen. Zum Lottoclub lockten die beliebten Bratwürste „Rohrheimer Lange“. Küblers Gewürzstand und Embachs Hoflädchen runden mit Gemüse und frischem Obst das Angebot ab. Der evangelische Kindergarten bot zudem allerlei Selbstgebasteltes an, und bei Embachs gab es eine große Auswahl an Blumen. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.04.2019