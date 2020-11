Torsten Henzel sichert sich SPD-Spitzenplatz

Groß-Rohrheim.Die Groß-Rohrheimer Sozialdemokraten haben sich in der Rathausscheune versammelt, um für die Kommunalwahl im März die Kandidatenliste abzusegnen. Begrüßt wurden die Anwesenden, darunter übrigens auch Bürgermeister Rainer Bersch, der in seinem Wahlkampf nicht von der Parteiführung unterstützt worden war, vom Fraktionsvorsitzenden Horst Menger.

Dieser ging in einem kurzen Statement auf die kommenden Aufgaben ein, die das neue Gemeindeparlament zu bewerkstelligen hat. So muss die Kornstraße saniert werden. „Das wird teurer als gedacht, aber wir werden das Projekt dennoch unterstützen“, so Menger, der noch anfügte, dass die SPD sich hier einen eigenen Weg für Radfahrer wünscht.

Menger kritisierte das Land, „das den Kommunen Geld wegnimmt und ihnen dann meistens weit weniger zurückgibt“. Gemeint waren die Ausgaben für Kitas. Baumaßnahmen würden unterstützt, aber bei den Personalkosten seien die Kommunen auf sich gestellt. Groß-Rohrheim werde den Gürtel demnächst enger schnallen müssen. Abschließend wünschte Menger dem anwesenden Karsten Krug alles Gute bei dessen Wahlkampf um den Posten des Landrats. Die Unterstützung der Rohrheimer SPD für den Rohrheimer sei sicher.

Dann stellten sich einige Polit-Neulinge der Versammlung vor. Es zeigte sich, dass die SPD mit einem jungen, dynamischen Team in den Kommunalwahlkampf geht – unterstützt durch ein paar erfahrene Kommunalpolitiker. Einige davon sind zugezogen. Viele wohnen schon einige Jahre hier und fühlen sich wohl in der Gemeinde. Dabei sind nicht alle Neuen auch Mitglied in der SPD. Unter den 22 Personen auf der Liste sind sieben Kandidaten keine Mitglieder. Neun Personen stehen erstmals auf der Liste – und einige sind sogar recht aussichtsreich positioniert.

Auf Platz eins gesetzt wurde Torsten Henzel. Ihm folgen mit Horst Menger und Jens Frahry (Listenplatz vier) zwei alte Hasen. Neu und auf Platz drei der Liste sicher gesetzt wurde Thomas Baumann. Der in Rohrheim bekannte Allgemeinmediziner sagte: „Mein Herz liegt hier am Ort.“ Baumann ist seit 25 Jahren Parteimitglied, will sich aber nun auch aktiv engagieren.

Ort liebenswert gestalten

Das wollen auch zwei weitere Neulinge auf den Plätzen fünf und sechs: Fabian Nießner und Conny Mitschke. Nießner ist von Beruf Teamleiter und lebt seit zwei Jahren in Rohrheim. Conny Mitschke lebt seit 14 Jahren in der Gemeinde, ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet als Projektmanagerin bei SAP. Sie möchte den Ort liebens- und lebenswert machen, vor allem für die Jugend.

Steffen Heß, Arno Schollmeier-David, Jutta Preisinger, Oliver Kalkbrenner (der Heidelberger war früher in seiner Heimatstadt schon politisch aktiv) , André Legleiter und Sandra Dietrich sind ebenfalls neu in der Kommunalpolitik. Auf Platz 19 steht Landratskandidat Karsten Krug.

Zu einer Überraschung kam es, als Dieter Engert fragte, weshalb er nicht auf der Liste stand. Er wollte sich vor allem im Gemeindevorstand engagieren. Das hatte er im Vorfeld auch deutlich kommuniziert. Engert ist in der Kommunalpolitik kein Unbekannter, war er doch sogar SPD-Fraktionsvorsitzender.

Horst Menger erklärte hierzu, dass die Liste ja an alle Mitglieder verschickt wurde. Das könne nun am Abend nicht mehr geändert werden, oder man müsse eine andere Form der Wahl finden.

Krug ergänzte, Engert könnte sich eine Person auf der Liste aussuchen und gegen diese per Abstimmung antreten. „Dass ich das jetzt in meiner Situation nicht machen werde, könnt ihr euch doch denken. Aber ich habe schon verstanden, und ich kann auch zwischen den Zeilen deutlich hören“, sagte ein enttäuschter Engert, der daraufhin seine Kandidatur spontan zurückzog. Er nahm an der Stimmabgabe nicht teil.

Die Wahl der 14 Mitglieder ergab ein klares Votum für die vorgeschlagene Liste. Alle Kandidaten erhielten zwölf oder 13 Stimmen. Wie Horst Menger noch anfügte, will man nun das Wahlprogramm gemeinsam mit den Neuen erstellen. „Ich denke, wir haben ein gutes Angebot an Personal im Team. Nun hat der Wähler am 14. März 2021 die Qual der Wahl.“ mibu

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020