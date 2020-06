Trauer um Dirigentin

Biblis/Groß-Rohrheim.Der Handharmonika-Club Groß-Rohrheim (HHC) trauert um seine ehemalige Akkordeonausbilderin und Orchesterleiterin Hildegard Arras, die im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Vorsitzende Stefanie Reis erinnert sich an „einen ganz besonderen Menschen. Sie war menschlich und musikalisch einzigartig.“ Sie sei mit Leib und Seele Musiklehrerin gewesen, habe Akkordeon und Klavier unterrichtet und eine liebevolle und starke Wegbegleiterin für die Schüler und Mitglieder. „Sie hatte so eine positive Ausstrahlung, versprühte so viel Lebensfreude und hatte reichlich Temperament. Wenn sie dirigierte, war Energie zu spüren, sie fesselte und motivierte alle.“

Arras habe enge Verbindungen zu Schülern und dem Orchester gepflegt und dabei „Generationen begleitet, beraten und geprägt“, erzählt Reis. Im Januar 1961 habe die Bibliserin zuerst die Ausbildung der Anfänger- und Schülergruppen beim HHC übernommen, später leitete sie auch das Orchester. Unter der Dirigentin begann die Blütezeit des HHC. „Über die Jahre lehrte sie hunderten Schülern das Akkordeonspielen, war Lehrerin und Freundin zugleich und der Motor des Vereins“, sagt Reis. Sie hat selbst bei ihr mit dem Akkordeonspielen angefangen.

Mit Engagement, Leidenschaft, Musikliebe und Herzblut baute sie den Verein weiter auf. Alle zwei Jahre organisierte die Dirigentin große Konzerte mit rund 70 Akkordeonspielern auf der Bühne. Von 1961 bis Ende 1999 lag die musikalische Gesamtleitung des HHC in ihren Händen. Knapp 40 Jahre war sie für den Verein tätig. 1991 erhielt sie die Goldene Dirigentennadel mit Auszeichnung des Deutschen Handharmonikaverbandes und wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020