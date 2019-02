Traum erfüllt: In fünf Wochen mit dem Rad ans Nordkap

Groß-Rohrheim.„Mein Motto ist: Wer nicht kann, der will nicht! Das hat mich stets motiviert“, berichtet Markus Wolter aus Groß-Rohrheim. Er hat sich einen großen Traum erfüllt: Mit dem Rad fuhr er 3000 Kilometer durch Südschweden, Finnland und Norwegen hinauf zum Nordkap. Fünf Wochen war er unterwegs. Die Landschaft hat ihn ebenso fasziniert wie die vielen menschliche Begegnungen. Alles in allem bleibt ihm aber die Erinnerung an eine „richtig geile Radtour“, wie er jetzt im Gespräch mit dem Südhessen Morgen erzählt.

Leute kennenlernen

Schon lange habe er mit einer längeren Radtour geliebäugelt und sich dann für Skandinavien entschieden, berichtet Wolter. Das Nordkap war für ihn das perfekte Ziel, was Zeit und Strecke anging. „Das Fahrrad ist das beste Mittel, wenn man Land und Leute kennenlernen möchte, da man damit längere Strecken absolvieren kann und dennoch langsam genug ist, um alles zu sehen“, fand Markus Wolter.

Um diese Tour bewältigen zu können, waren Vorbereitungen erforderlich. Seit gut acht Jahren fährt Wolter regelmäßig mit dem Rad ins Büro und intensivierte dies zehn Monate vor Tourstart noch mehr. So kamen in den zehn Vorbereitungsmonaten rund 5500 Kilometer zusammen, inklusive einiger Mountainbike-Touren, um Höhenmeter zu trainieren. Zusätzlich absolvierte er drei Mal in der Woche Kraftausdauertraining.

Los ging die Tour dann im August 2018 mit dem Zug und der Nachtfähre nach Trelleborg in Südschweden. Von hier aus führte seine Route über Finnland nach Norwegen zum Nordkap und zurück über Alta nach Tromso.

In diesen fünf Wochen radelte er insgesamt 3400 Kilometer. Hinzu kamen noch mehrere größere Wanderungen wie etwa die 18 Kilometer vom Nordkap zur Landzunge Knivskjellødden.

„Meine Erlebnisse bei der Tour waren durchwachsen“, erzählte Wolter. Schon bei der Hinfahrt gab es Zug- und Reservierungsausfälle. Hinzu kamen viele Radpannen auf dem Weg. Nach 150 Kilometer knackte das Tretlager, dann verlor er bei einem Gewitter die Schraube seines Gepäckträgers, wodurch eine Weiterfahrt zunächst nicht möglich war. Sein Fahrradständer brach ebenso wie der Umwerfer für das Schalten der vorderen Ritzel. Ersatzteile mussten her, was nicht einfach war vor Ort.

Vorderrad kaputt

145 Kilometer vor dem Nordkap verlor er dann sein Vorderrad „wegen eines kapitalen Lagerschadens“. Das hätte zum Abbruch der Mission führen können. Zermürbend war zudem, dass Wolter wieder rund 85 Kilometer zurück nach Alta musste, um eine neue Felge zu bekommen.

Auch die Zeit in Südschweden, als er sich erkältet hatte, war kein Vergnügen. „Aber wenn das Ziel gesetzt ist und man es unbedingt erreichen will, dann ist man bereit, den einen oder anderen Schmerz in Kauf zu nehmen“, lautete seine Devise.

Doch all dies wurde überstrahlt von unglaublichen Erfahrungen und vielen schönen Momenten, von einer atemberaubenden Natur und tollen persönlichen Begegnungen. So traf er einem Schweizer Radfahrer, der einen Platten hatte und dem er bei der Reparatur helfen konnte. Drei Rentnerinnen aus Südschweden luden ihn bei rund 37 Grad zum Kaffeetrinken ein. Noch heute hat er Kontakt zu ihnen und wird sie bei einem der nächsten Familienurlaube besuchen. „Da ich offensichtlich ziemlich verhungert ausgesehen habe, wurde ich auch mehrfach zum Essen eingeladen“, lachte Wolter: „Das war immer unglaublich schön, sich mit den Menschen vor Ort zu unterhalten und etwas darüber lernen zu dürfen, wie die Leute im Nordenleben“.

Er dankte auch seiner Familie, vor allem seiner Frau Petra, die ihm den Raum gegeben hat, um diesen Traum verwirklichen zu können, und seinen beiden Freunden Matthias Leiner und Sascha Göckel. Mit allen stand er täglich in Kontakt. Seine Freunde gaben ihn ein Finisher-Shirt mit, welches er sich beim Erreichen des Nordkaps überstreifen konnte. „Das war ein unglaublich schönes Gefühl, am Nordkap anzukommen. Der Tacho zeigte gegen 20.30 Uhr 2801 Kilometer“, erinnert er sich.

Bei seiner Heimkehr lagen 33 Tage Sportprogramm hinter ihm. Gut eine Woche konnte er nicht ohne Schmerzen in Waden und Oberschenkel laufen. „Aber ich bereue keine Sekunde der Reise. Es war eine einzigartige Erfahrung“, zeigte er sich begeistert. Ein paar neue Ziele gehen ihm dabei auch schon wieder durch den Kopf.

