Trotz Band-Absagen erstklassiger Musik-Genuss

Groß-Rohrheim.Gleich zur Begrüßung gab Eberhard Petri zwei Absagen bekannt, die das Publikum bei der Offenen Bühne mit deutlichem Bedauern quittierte: Das Gitarrenduo aus China sowie Tom Matthes waren nicht gekommen. Dafür präsentierte Petri seine neue Gitarre als Begleitung von Chiara Frodyma, deren große Stimme einmal mehr die Gäste begeisterte. Sie hat allerdings auch deutlich an Selbstsicherheit gewonnen, wie die fröhliche Kabbelei zwischen Sängerin und Begleitmusiker zeigte, als sie etwas abgelenkt einen Einsatz verpasste.

Evergreens hatten sich Frodyma und Petri diesmal ausgewählt. Da erklangen unter anderem „Love Me Do“ und „Halleluja“, als Zugabe schließlich „Sunny“. Zwischendurch gab’s noch eine Retourkutsche für den verpassten Einsatz, als sich Petri brummelig über „improvisierte Koloraturen“ beschwerte, die ihn aus dem Takt brachten. Alles in allem gab’s für den Auftritt lebhaften Applaus.

Ähnlich lustig ging’s weiter beim Auftritt der Band „Abby’s Case“ aus Speyer mit Claudia Degen (Gesang), Volker Degen (Gitarre/Bass), Gerd Giussani (Gitarre) und Jörg Leménager (Cajon). Die Gruppe war zum ersten Mal auf der Offenen Bühne und begeisterte mit grundsolide arrangierten Coversongs, darunter „Ain‘t Nobody“, „Every Breath You Take“, „Bitch“ und zum Schluss noch „Zombie“. Für Claudia Degen, gebürtige Groß-Rohrheimerin, war’s offensichtlich ein Heimspiel. Und auch die Band-Kollegen fühlten sich sichtlich wohl. Da traf der Wunsch des Publikums, auch eigene Kompositionen zu hören, auf die Zusage, bald wieder aufzutreten.

Der absolute Höhepunkt des Abends war dann der Auftritt der Gruppe „Jazz It“ mit Frank Hauser (Trompete, Flügelhorn), Albert Birnstengel (Alt- und Tenorsaxophon), Marcello Martucci (Gitarre), Robert Schell (Bass) und Jörn Sellhorn-Timm (Percussion). Mit Musik von Herbie Hancock, Miles Davis und anderen Großen begeisterten sie das Publikum.

Ausgewählt hatten sie unter anderem die Titel „Take Up The Pieces“, „Ducklins“, „Watermelon Man“ und „Thiefs In The Temple“ – perfekt für die Band arrangiert. So gab’s auch Beifall für die Soli und natürlich kräftigen Schlussapplaus. Dass auch diese Band, deren Musiker aus Zwingenberg, Bensheim, Bürstadt und Darmstadt kommen, bald wieder eingeladen werden sollte, war ebenfalls vielfacher Wunsch der Gäste.

