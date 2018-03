Trotz Platz eins Luft nach oben

Anzeige

Gegen Trebur erwartet die Deckung der Groß-Rohrheimer eine harte Aufgabe. Die Gäste um ihren höherklassig erfahrenen Spielertrainer Tobias Führer sind zwar in dieser Runde nicht so konstant wie im Vorjahr, haben aber schon beachtliche Ergebnisse erzielt. Auch im Hinspiel tat sich der TVG sehr schwer und gewann nur knapp mit 31:29. Dabei bekam Groß-Rohrheim besonders den achtfachen Torschützen Arne Heinken nicht in den Griff, während bei der Holdefehr-Sieben Florian Olf und Philip Kautzmann mit je sieben Treffern herausstachen. Letzterer war auch zuletzt gegen Bensheim in starker Verfassung. „Philip ist gut drauf“, lobt Holdefehr,

Hoffnungen ruhen auf Ochs

Wichtig ist zudem, dass Andreas Ochs wieder fit ist. Der Routinier war in Bensheim grippe-geschwächt, machte dennoch in der Schlussphase wichtige Tore und kam am Ende auf 13 Treffer. „Am Dienstag fehlte Andi noch im Training, aber jetzt ist er wieder auf dem Damm“, so Holdefehr, der seinen Spielmacher nicht nur an den Toren misst: „Es ist natürlich toll, wenn er 13 Mal trifft, aber genauso wichtig ist es, dass er seine Nebenleute einsetzt. Das ist seine große Stärke, aber um diese abrufen zu können, braucht er auch das Training, was durch seine Krankheit leider vor dem Bensheim-Spiel fehlte. Er kann genauso mehr wie die meisten anderen im Kader. Wir haben noch viel Luft nach oben.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.02.2018