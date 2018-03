Anzeige

Groß-Rohrheim.Einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft haben die A-Liga-Handballer des TV Groß-Rohrheim gemacht: In eigener Halle bezwang das Team von Trainer Sascha Holdefehr den letztjährigen Vizemeister TV Trebur mit 29:27 (17:15). Auch wenn das Resultat knapp ausfiel, war Holdefehr recht zufrieden: „Ich habe es gar nicht als so eng empfunden, habe nie daran gezweifelt, dass wir gewinnen werden.“

Da zeitgleich der Tabellenzweite Bensheim/Auerbach überraschend in Dornheim mit 26:32 verlor, läuft es im Titelrennen nur noch auf einen Zweikampf zwischen dem TVG und der Tvgg Lorsch hinaus. Die Klosterstädter sind Dritter, haben aber zwei Spiele weniger absolviert als Groß-Rohrheim. Nach Minuspunkten sind sie nur einen Zähler zurück und entsprechend sieht auch Holdefehr die Lorscher als hartnäckigsten Konkurrenten an. „Aber Lorsch muss noch zu uns in die Bürgerhalle. Entsprechend haben wir alles in der eigenen Hand. Wenn wir unsere Leistung bringen, sieht es gut aus“, ist er optimistisch.

Offensiver Start

Gegen Trebur zeigten die Groß-Rohrheimer zwei grundverschiedene Hälften: Waren sie in der ersten noch im Angriff konsequent, dafür in der Deckung nicht immer sattelfest, lief es im zweiten Abschnitt vorne nicht mehr ganz so gut. „Dafür haben wir in der Abwehr gut gearbeitet und hatten in Torhüter David Wägerle einen guten Rückhalt“, so Holdefehr.