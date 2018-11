TVG genießt die Höhenluft

Groß-Rohrheim.Der TV Groß-Rohrheim bleibt die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bezirksoberliga. Während die Verfolger Federn lassen, ziehen die beiden Top-Teams HSG Langen und der TVG an der Spitze ihre Runden. Mit 19:3 Zählern sind die beiden Mannschaften gleichauf, der Dritte aus Crumstadt/Goddelau hat mit 14:8 Zählern bereits deutlichen Rückstand. Und die Art und Weise, wie die Groß-Rohrheimer ihr jüngstes Heimspiel gegen die MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten gewannen, lässt tatsächlich noch viel erwarten. „Das war ein gutes Match gegen einen spielerisch starken Gegner“, freute sich TVG-Coach Sascha Holdefehr nach dem 37:32 (18:15)-Erfolg.

Für Holdefehr war Rüsselsheim bislang einer der besten Gegner. Hatte Groß-Rohrheim in der ersten Viertelstunde noch Probleme gegen den wurfstarken Rückraum der Gäste, stabilisierte sich die Mannschaft in der Folge und spielte auch ihre konditionelle Überlegenheit aus.

Ochs trotzt Schulterproblemen

Und dann war da noch Sebastian Haas. Der Rückraumakteur des TVG erwischte einen Sahnetag, traf zehnmal und war zudem auch in der Defensive „ein absoluter Aktivposten“, so Holdefehr. Den seit Wochen in bestechender Form befindlichen Andreas Ochs wollte der Groß-Rohrheimer Trainer eigentlich etwas schonen, da er Probleme mit der Schulter hat. „Aber er spielte gut, wollte auch nicht raus und hat dann die zweite Hälfte sogar komplett durchgespielt“, erläuterte der Coach.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte verschafften sich die Groß-Rohrheimer etwas Luft, setzten sich von 12:12 auf 15:12 und18:14 ab, ehe die MSG noch auf 15:18 verkürzte. Im zweiten Abschnitt erhöhte der TVG dann schnell auf 21:16 und 24:18 (39.) und verteidigte fortan immer einen Vorsprung mit vier bis sechs Toren. „In Gefahr gerieten wir nicht mehr“, musste Holdefehr nicht um den Sieg zittern, gab aber auch zu bedenken: „Das war ein Gegner, gegen den man nicht einen Gang runterschalten durfte. In der A-Liga hätte man nach dem 30:25 zehn Minuten vor dem Ende locker austrudeln lassen können, doch jetzt, in dieser Liga, sind Gegner vom Schlage der MSG bis zuletzt gefährlich“, hat der TVG-Coach einen großen Unterschied zur letztjährigen Saison ausgemacht.

„Dass wir als Aufsteiger so gut dastehen liegt sicherlich auch daran, dass wir unsere Spiele bis zum Ende durchziehen können, das wir die konditionellen Grundlagen dafür haben“, freut sich Holdefehr, dass sein Training fruchtet: „Wir geben jeden Dienstag Vollgas. Das werden wir auch jetzt wieder machen. Am Donnerstag geht es dann in die Detail-Vorbereitung auf das nächste Spiel und am Freitagabend fahren wir dann nach Heppenheim“, blickt der erfahrene Coach schon auf die nächste Herausforderung. „Beim Tabellensechsten in Heppenheim wird es richtig schwer. Aber wir sind gut drauf und genießen es, so weit oben mitzumischen.“

TVG-Tore: Ochs (11/3), Sebastian Haas (10), Kehl, Ehlert (je 3), Till Haas, Kohl, Anthes (je 2), Stumpf, Reis (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018