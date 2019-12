TVG muss die Akkus aufladen

Groß-Rohrheim.Der TV Groß-Rohrheim beendet das Jahr auf einem Abstiegsplatz in der Handball-Landesliga. Nach dem 26:30 (14:20) gegen die SG Egelsbach gehen die Schützlinge von Trainer Sascha Holdefehr als Drittletzter mit 9:17 Punkten in die Weihnachtspause. „Natürlich haben wir uns das schon etwas anders vorgestellt“, gab der Trainer am Sonntagabend nach der Partie zu und meinte damit sowohl die bisherigen Saison, als auch das Heimspiel gegen den neuen Tabellenzweiten.

Doch wie so oft im Rundenverlauf zeigten die Groß-Rohrheimer auch diesmal wieder, dass sie in der Liga auch gegen die Schwergewichte mithalten können – einzig an der Konstanz mangelt es. Gegen Egelsbach spielte der TVG in der ersten Hälfte nicht gut, leistete sich vor allem in der Deckung ungewohnte Fehler. Dafür drehte das Team dann im zweiten Spielabschnitt auf. Aber zu spät. „Die Aufholjagd hat zu viele Kräfte gekostet. Das konnte mit unserem dünnen Kader nicht gut gehen“, so Holdefehr. Egelsbach hatte wesentlich mehr Alternativen, wechselte munter durch, während die Gastgeber in erster Linie auf die Stammformation setzen mussten. „Wenn wir die Leistung aus der zweiten Hälfte über die gesamte Dauer gezeigt hätten, dann wäre was drin gewesen. So aber war das ein verdienter Erfolg für Egelsbach“, bilanzierte der TVG-Coach.

Groß-Rohrheim begann mit einer 6:0-Deckung, doch im Gegensatz zum 38:34-Sieg eine Woche zuvor in Griesheim fehlte diesmal die nötige Aggressivität. Die Folge war, dass die Ried-Handballer nach dem 4:5 (11.) mit 5:12 (18.) ins Hintertreffen gerieten. Holdefehr wollte die Deckung umstellen, doch die 5:1-Formation griff nicht, weil der TVG immer wieder Zeitstrafen kassierte.

Erst nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich die 5:1-Abwehr dann, auch wenn die Groß-Rohrheimer noch zwei Gegentreffer bis zum 14:22 (32.) kassierten.

Punktgewinn knapp verpasst

„Das waren ärgerliche Dinger, aber danach waren wir wirklich gut“, sah Holdefehr eine beachtliche Aufholjagd. Gestützt auf eine immer beweglichere Deckung und einen starken David Wägerle im Tor kam der TVG auf 20:23 (43.) heran und die Hoffnung auf einen Punktgewinn erwachte zu neuem Leben. Beim 23:25 (47.) schien die Wende machbar, doch dann kam der Kräfteverschleiß. Egelsbach konterte zum 29:23 (54.). Die Groß-Rohrheimer wehrten sich zwar und kamen am Ende noch zu einem Achtungserfolg, aber die Punkte waren weg.

„Auch wenn es nicht gereicht hat: Auf der Leistung der zweiten Hälfte können und müssen wir aufbauen“, so Holdefehr. Jetzt aber gibt er seinen Spielern erstmal frei bis 2. Januar. „Danach geht dann die Vorbereitung auf die Rückrunde los. Und da müssen wir dann liefern, wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen“, hofft der Trainer, dass seine Mannschaft bis dahin die Akkus wieder aufgeladen „und auch den Kopf etwas frei bekommen“ hat.

TVG: Fries (8), Till Haas (6), Ochs (6/3), Anthes (4), Ehlert, Olf (je 1). me

