TVG schöpft neue Hoffnung

Groß-Rohrheim.Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendeten die Handballer des TV Groß-Rohrheim: Im Kellerduell der Landesliga gewann der TVG mit 29:27 (15:12) gegen die MSG Umstadt/Habitzheim II und feierte damit nach zuvor neun punktlosen Spielen endlich wieder einen Erfolg.

Mit 11:27 Punkten sind die Groß-Rohrheimer zwar weiterhin Vorletzter – jetzt punktgleich mit Umstadt –, aber sieben Spieltage vor Rundenende ist die Hoffnung wieder zurück und auch der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Am Samstag muss der TVG nun bei den Offenbacher Kickers ran, die als Viertletzter den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz einnehmen und noch vier Zähler entfernt sind. „Wir wollen jetzt aber nichts erzwingen, wollen uns keinen Druck machen. Natürlich werden wir uns auch auf Offenbach akribisch vorbereiten, aber wir müssen auch mit dem nötigen Spaß und der Lockerheit an die Aufgaben herangehen“, erklärte Groß-Rohrheims Trainer Sascha Holdefehr. „Das hat gegen Umstadt 41 Minuten lang sehr gut geklappt“, so der Coach, der danach aber wieder eine gewisse Verkrampfung bei seiner Mannschaft erkannte.

Starke Defensive

Mit 21:13 (41.) führten die Gastgeber, hatten sich in der ersten Hälfte nach dem 4:4 allmählich über 7:5 und 11:8 auf 14:10 abgesetzt und nach dem Seitenwechsel gleich nachgelegt. Doch dann lief plötzlich nichts mehr zusammen. Umstadt kam Tor um Tor näher. Nach dem 21:17 erhöhte Groß-Rohrheim noch einmal auf 23:17 (47.), doch die Sicherheit war mit einmal verschwunden. Beim 26:27 zwei Minuten vor dem Ende gelang den Gästen erstmals seit der Anfangsphase wieder der Anschlusstreffer und der TVG drohte wieder mit leeren Händen da zu stehen. Doch erst Andreas Ochs mit einem verwandelten Strafwurf zum 28:26 und dann nach dem neuerlichen Gäste-Treffer Niklas Fries 20 Sekunden vor dem Ende mit dem 29:27 erlösten die Mannschaft und die Zuschauer in der Bürgerhalle.

„Ich bin mir sicher, dass dieser Sieg verdient war“, so Holdefehr, der über weite Strecken vor allem eine richtig gute Deckung sah. Der Mittelblock mit dem lange verletzten Manuel Kohl und Ochs verrichtete Schwerstarbeit, war aber für die Umstädter kaum zu überwinden. „Die beiden haben das ganz hervorragend gemacht“, schwärmte der Trainer. Im Angriff lief es bei Ochs zwar nicht so überragend wie häufig in dieser Runde, er markierte erstmals kein einziges Feldtor, aber er drückte der Partie in der Deckung und mit starken Vorlagen dennoch seinen Stempel auf.

Und dann hatte der TVG da noch Marcel Bahnhard: Der erst 17-Jährige übernahm Mitte der zweiten Hälfte, als es bei seinem Team gar nicht rund lief, Verantwortung, markierte die Treffer zum 22:17 und 23:17 (47.) und legte dann auch noch das 25:21 (53.) nach. „Großen Respekt vor Marcel: In solch einer Situation eiskalt zu verwandeln, dazu muss man erstmal die Nerven haben“, lobte Holdefehr den A-Jugendlichen, der von Linksaußen insgesamt vier Treffer zum Heimsieg beisteuerte.

Wichtiges Duell mit Offenbach

Insgesamt zollte der Trainer aber seiner gesamten Mannschaft Respekt: „Wir waren zwischenzeitlich verunsichert, haben uns aber selbst wieder befreit. Jetzt werden wir gut trainieren und dann schauen wir mal, was in Offenbach möglich ist.“

TVG-Tore: Olf (7), Ochs (6/6), Fries, Banghard (je 4), Anthes, Kautzmann, Sziebert (je 2), Till Haas, Kohl (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020