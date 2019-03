TVG siegt mit Ach und Krach

Groß-Rohrheim.Der TV Groß-Rohrheim rettete dank eines Treffers in der letzten Sekunde durch Till Haas einen 32:31 (13:15)-Sieg gegen die abstiegsbedrohte HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach. Damit bleiben die Ried-Handballer weiterhin Tabellenführer der Handball-Bezirksoberliga. „Aber in den nächsten Spielen müssen wir uns deutlich steigern“, sah Trainer Sascha Holdefehr eine Leistung, die ihn recht ratlos zurückließ: „Ich muss mir tatsächlich Gedanken machen, an welchen Stellschrauben wir in dieser Woche drehen müssen.“

Siedelsbrunn/Wald-Michelbach präsentierte sich hervorragend eingestellt, kämpfte verbissen und hatte mit Marco Knapp im Tor und dem zehnfachen Torschützen Tobias Schmidt überragenden Akteure. „Eigentlich passierte nichts Unerwartetes, aber bei uns haben einfach ein paar Prozent in allen Mannschaftsteilen gefehlt“, so Holdefehr. Beim 10:7 führten die Gäste erstmals mit drei Toren und verteidigten diesen Vorsprung bis kurz vor dem Seitenwechsel, erst vier Sekunden vor dem Pausenpfiff verkürzte Florian Olf zum 13:15.

Schwache Deckung

In der Pause stellte Holdefehr seine Mannschaft neu ein – und tatsächlich gelang die Wende. Beim 17:16 legte der TVG wieder vor und als Andreas Ochs eine Viertelstunde vor dem Ende zum 22:19 traf, schien Groß-Rohrheim wieder in der Spur. Allerdings gelang es den Gastgebern nicht, diesen Schwung bis zum Ende mitzunehmen. Beim 25:25 hatten die Odenwälder egalisiert, beim 26:25 (55.) legten sie wieder vor. Und so ging es bis zum 30:29 aus Sicht der Gäste. Doch dann gelang Lukas Baumann der Ausgleich (30:30). Der nächste Angriff der HSG wurde abgewehrt und 45 Sekunden vor dem Ende verwandelte Ochs einen Strafwurf zum 31:30. Siedelsbrunn kam durch Schmidt zum 31:31 – und es waren nur noch sieben Sekunden auf der Uhr. Groß-Rohrheim spielte den Ball schnell heraus zu Till Haas, der ins leere Siedelsbrunner Tor traf.

TVG-Tore: Ochs (12/4), Baumann (7), S. Haas (4), T. Haas (3), Fries, Kehl (je 2), Stumpf, Olf (je 1). me

