TVG will unbedingt nachlegen

Groß-Rohrheim.Nachlegen heißt es am Sonntag für die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim. Nach dem ersten Auswärtserfolg am seit dem Aufstieg am vergangenen Wochenende soll ab 16 Uhr in der Bürgerhalle gegen die SG Egelsbach die Heimstärke unter Beweis gestellt werden. „Ich bin guter Dinge, dass wir uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden können. Zwei Punkte wären für uns extrem wichtig“, betont TVG-Trainer Sascha Holdefehr.

Die Egelsbacher kommen als Tabellendritter ins Ried. Doch der Groß-Rohrheimer Coach erinnert an das letzte Heimspiel vor vier Wochen. Damals kam die MSG Roßdorf/Reinheim ebenfalls favorisiert in die Bürgerhalle, der TVG zeigte eine starke Leistung und behielt die Punkte. Wenn es nach Holdefehr geht, läuft die Partie gegen Egelsbach genauso: „Das Wichtigste ist, dass wir in der Abwehr wieder als Einheit auftreten und mit der nötigen Disziplin zu Werke gehen. Im Angriff haben wir auch zuletzt beim 38:34-Sieg in Griesheim gezeigt, dass wir genügend Lösungen parat haben“, sieht der Trainer seine Spieler gewappnet.

Entlastung für Ochs

Dabei sieht er nicht nur den Top-Torjäger Andreas Ochs, sondern auch Spieler wie Till Haas, Niklas Fries, Alexander Anthes oder auch Ryan Haas, der gegen Griesheim eine starke Leistung am Kreis zeigte. Dass der TVG inzwischen wieder breiter aufgestellt ist und aus dem Rückraum viel Druck macht, ist enorm wichtig, da die Gegner sich immer mehr auf Ochs einstellen. Er macht zwar weiterhin Tore am Fließband, aber er braucht Unterstützung. Aktuell belegt der Groß-Rohrheimer Goalgetter mit weitem Abstand Rang eins der Torschützenliste: 131 Mal hat er in den zwölf bisherigen Spielen getroffen, kommt damit auf einen Schnitt von fast elf Toren pro Partie. Der zweitbeste Werfer der Liga ist Carl-Philip Erk (Offenbach) mit 98 Treffern.

Beste Torschütze der Egelsbacher ist Gianluca Sonntag (82) auf Position sechs. Neben Sonntag warnt Holdefehr vor allem vor dem spielstarken Lukas Gärtner, den es in den Griff zu bekommen gilt.

Ansonsten erwartet der Übungsleiter eine Mannschaft, die mit viel Tempo über die Außenpositionen kommt. „Wenn wir im Angriff Fehler machen, werden diese direkt bestraft. In dieser Spielklasse darf man sich nur ganz wenige Fehler erlauben, sonst kassiert man 40 Gegentreffer – und dann wird es schwer, zu punkten“, so Holdefehr, der weiterhin auf den angeschlagenen Felix Stumpf verzichten muss.

Im Training unter der Woche waren bis auf Torhüter Alexander Wägerle alle Akteure an Bord, die auch in Griesheim spielten und gegen Egelsbach die nächsten Punkte holen sollen. Wägerle hat seine Prüfungen demnächst abgeschlossen, danach steht er wieder uneingeschränkt zur Verfügung. „Wenn Alex regelmäßig im Training sein kann, wird es ihm und uns helfen“, ist der TVG-Coach überzeugt, dass sich seine Nummer eins zwischen den Pfosten in der Rückrunde noch einmal deutlich steigern kann. Dass sich sein Team mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden wird, ist für Holdefehr fast schon ausgemacht: „Wenn die SG bei uns gewinnen will, muss sie schon ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019