Groß-Rohrheim.Mit „Handpan und Bass“ kam das Duo „Alakus“ auf die Offene Bühne in Groß-Rohrheim. Ute Kilian und Frank Willi Schmidt stellten eigene Kompositionen mit leicht karibischem Einschlag vor. Da wurde mit den Händen getrommelt auf einem Percussion-Instrument ähnlich einer Steeldrum. Und zur Begleitung erklang entweder ein Kontrabass mit sechs Saiten oder einer fünfsaitigen Bassgitarre oder einer ganz konventionell gestimmten Gitarre. Aus Lampertheim war „Alakus“ angereist zur Premiere auf der Offenen Bühne. Ihre eher besinnliche Musik, die es demnächst auch auf CD zu hören gibt, kam beim Publikum gut an.

„Gorgo“ Schäfer (Gesang) und Detlef Krah (Gitarre), schon von früheren Auftritten her bekannt, wurden schon mit freundlichem Applaus begrüßt. Sie erfreuten vor allem die Jazzfans im Publikum mit ihrem Repertoire, darin die bekannten Titel „I wish you love“, „April in Paris“, „Black Coffee“ und einige weitere Stücke.

Als „Eintags-Duo“ stellten sich Heike Ofenloch (Gesang/Gitarre) und Rudi König (Gitarre) vor. Die beiden altgedienten Blues- und Jazzmusiker hatten kurz vor ihrem Auftritt eine Verständigungsprobe und legten dann mit Schwung los. Zu hören gab es etliche Standard-Songs wie „Summertime“ und „On the sunny side of the street“, dazu auch eine Eigenkomposition mit dem Titel „All I want“. Das bereitete dem Publikum offensichtlich Vergnügen, denn es gab immer wieder kräftigen Beifall, und es wurde im Takt mitgeklatscht.