Vereinbarung mit KMB steht an

Groß-Rohrheim.Die Vorarbeiten sind erledigt, jetzt steht die Vereinbarung mit dem KMB vor dem Abschluss. Wie zuvor schon Biblis will auch Groß-Rohrheim Zweckverband Aufgaben in Sachen Abwasser und Straßenbau übertragen. Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beschäftigt sich der Ausschuss für Dorfentwicklung, Bau- und Umweltfragen in seiner Sitzung am Dienstag, 13. August, 20 Uhr, im Rathaus.

Auf der Tagesordnung steht auch das neue Baugebiet „Am Bibliser Weg III“: Inzwischen sind Anregungen der Bürger und weiterer Gruppen eingegangen, die jetzt besprochen werden müssen.

Weiterhin geht es um die Forsteinrichtungen im Gemeindewald sowie um die Bauanfrage einer Imkerei aus dem Odenwald. Die Vorkaufsrechtssatzung der Gemeinde steht ebenfalls zur Debatte. Schließlich stehen noch Grundstücksangelegenheiten an. sbo

