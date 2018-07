Vergnüglicher Abend unter freiem Himmel

Anzeige

Ebenso wie „Free Erica“ gehören auch Eddi Spindler (Gitarre), Kalle Worschech (Bass) und Karin Spindler (Schlagzeug und Gesang) zu den alten Bekannten auf der Offenen Bühne. Inzwischen hat sich die Band aus Lampertheim den Namen „Rockfeld“ zugelegt. Sie erfreuten mit einem Repertoire aus Coversongs, darunter „It‘s so easy“ und „Rolling on the River“, „Millionen Lichter“ und „...dann bin ich bei dir“.

Schließlich trat noch „Breakin‘ News“ auf, mit den beiden Frankfurter Musikern Eckard Keim (Bass) und Henner Keim (Keyboard, Altsaxophon) sowie Thomas Hoffmann (Schlagzeug) aus Bessungen. Jazz, Rock, Soul, Funk und Blues ließen sich aus den groovigen Melodien des Trios heraushören, die an diesem Abend ebenfalls für viel Vergnügen sorgten. eib

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.07.2018