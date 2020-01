Versöhnliche Töne des Bürgermeisters

Groß-Rohrheim.Groß-Rohrheim wählt am 15. März seinen Bürgermeister. So stand auch der Neujahrsempfang der Gemeinde im Zeichen des Wahlkampfes. Es waren zwar nicht mehr Bürger da als sonst, aber umso mehr Politiker. Diese waren gespannt auf die Neujahrsansprache des Bürgermeisters. Dessen Rede hatte im vergangenen Jahr ja für reichlich Aufregung gesorgt. Doch Bürgermeister Rainer Bersch schlug dieses Mal eher moderate Töne an. Die deutlichen Worte kamen von Horst Menger (SPD), die den Gegenkandidaten Sascha Holdefehr unterstützt.

Menger sprach im Namen des abwesenden Gemeindevertretervorstehers Peter Hess. „Wir begrüßen mit dem Jahr 2020 auch ein neues Jahrzehnt, aber keine Sorge: Charleston war gestern“, begann Menger seinen Jahresrückblick, der die großen Akteure der Weltbühne und die Rolle Deutschlands in der Welt- und Klimapolitik zum Inhalt hatte. Dass die Neujahrsansprache von Rainer Bersch von vor einem Jahr noch immer nachwirkt, kam im zweiten Teil der Rede zum Ausdruck. Menger verwahrte sich gegen alle damals gemachten Vorwürfe. „Und der Vorwurf, wir als Gemeindevertreter würden den Dialog mit dem Bürger scheuen, ist ein Affront“, betonte er. Der aktuelle Haushalt sei nur deswegen in der vorgelegten Form nicht genehmigt worden, weil einige Zahlen zum neuen Feuerwehrgerätehaus nicht vorgelegen hätten. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, warum bereits gekaufte Windeln nun nicht mehr herausgegeben würden, schloss Menger seine Rede. „Auch dieser Neujahrsempfang ist ja eine freiwillige Leistung und wird nicht gestrichen.“

Bürgermeister Bersch bedankte sich bei Menger für dessen „warme Worte“, fand aber insgesamt beinahe versöhnliche Töne. Er zog aus Sicht der Gemeinde eine positive Bilanz des Jahres 2019. Es seien im Industriegebiet zahlreiche Arbeitsplätze entstanden. Und der Ausbau des Glasfasernetzes schreite voran. Nachdem sich eine hohe Geburtenrate in 2018 abzeichnete, habe er zusammen mit der Verwaltung gehandelt und die Kita-Erweiterung auf den Weg gebracht. Groß-Rohrheim solle auch in Zukunft eine Zuzugsgemeinde für junge Familien bleiben.

Die weiteren Themen trugen in Teilen schon die Züge einer Wahlkampfrede: Er verwies auf die Neugestaltung des Bauernmarkts, bezahlbarer Wohnraum für junge Leute, die Lärmschutzwand entlang der Bahn, die Ansiedlung eines Zahnarztes oder die Planungen, eine Gemeindeschwester nach Groß-Rohrheim zu holen. „Für dieses Projekt werde ich mich einsetzen“, so Bersch. Große Sorge bereitet dem Bürgermeister der Zustand des Waldes nach zwei trockenen Sommern. Hier würden in Zukunft andere Setzlinge gepflanzt. Vorbei sei es dann aber mit dem Wirtschaftswald. Dieser diene dann fast ausschließlich der Naherholung.

„Groß-Rohrheim ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, in der es keinen Stillstand gibt. Daher gilt mein Dank allen ehrenamtlich Tätigen sowie den Mitarbeitern der Verwaltung.“ In Sachen Haushalt sagte Bersch, dass er nur nach den Regelungen der hessischen Kommunalverwaltung gehandelt habe. Er sei sich aber sicher, dass sich das Ganze in der nächsten Sitzung der Gemeindevertreter wieder beruhigen werde. In Sachen Wahlkampf rief er die Bürger auf, ihr Wahlrecht auch zu nutzen, und fügte an, dass er sich weniger Emotionalität und mehr Sachlichkeit wünsche.

Bersch übergab das Wort anschließend an Professor Fritz Ulfers. Der „reiche Onkel aus Amerika“ hatte wieder einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Dollar – etwa 4300 Euro – im Gepäck. Ulfers war in den 1950er Jahren in die USA ausgewandert. Dennoch hänge sein Herz auch heute noch an Groß-Rohrheim. Mit der Spende aus seiner Stiftung könne er der Heimatgemeinde seiner Eltern wieder etwas zurückgeben. Die Helfer vor Ort bekommen 1500 Euro, der Vogelpark 1000 Euro, die Flüchtlingshilfe 800 Euro. 1000 Euro fließen in den Groß-Rohrheimer Haushalt – zweckgebunden für die Aufrechterhaltung der Partnerschaft mit Mouzon.

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020