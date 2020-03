Video: Bewerber diskutieren über Groß-Rohrheims Zukunft

Das Bürgermeisterwahlforum in Groß-Rohrheim mit Amtsinhaber Rainer Bersch und seinem Herausforderer Sascha Holdefer fand am Donnerstagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Grund dafür war der Corona-Virus, wie Moderator und „SHM“-Redakteur Martin Schulte erklärte. Die Veranstaltung wurde aber aufgezeichnet und das Video kann im Internet unter suedhessen-morgen.de angesehen werden.

Groß-Rohrheim wählt am 15. März seinen Bürgermeister. Amtsinhaber Rainer Bersch möchte gern auch eine dritte Amtsperiode wahrnehmen. Eines seiner Kernthemen ist das Schaffen von Wohnraum für junge Familien über ein Neubaugebiet.

Sein Herausforderer Sascha Holdefer, parteilos, aber von SPD und Freien Wählern unterstützt, möchte ihn dagegen ablösen. Er moniert, dass sich in den vergangenen Jahren zu wenig in Groß-Rohrheim getan hat und möchte frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen. Mit Hilfe von Förderprogrammen möchte der Herausforderer beispielsweise ein Betreutes Wohnen mit einem Café oder eine neue Sporthalle auf den Weg bringen.

Video Lokales "SHM"-Wahlforum zur Bürgermeisterwahl 2020 in Groß-Rohrheim - 01:34:44 Groß-Rohrheim, 5.3.2020: Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Groß-Rohrheim, Herausforderer Sascha Holdefehr und Amtsinhaber Rainer Bersch, sind auf Einladung des „Südhessen Morgen“ bei einer Podiumsdiskussion aufeinandergetroffen. Groß-Rohrheim, 5.3.2020: Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Groß-Rohrheim, Herausforderer Sascha Holdefehr und Amtsinhaber Rainer Bersch, sind auf Einladung des „Südhessen Morgen“ bei einer Podiumsdiskussion aufeinandergetroffen.

Diese Themen diskutierten die beiden Kontrahenten ebenso engagiert wie das Thema Feuerwehr. Hier plant der Bürgermeister derzeit mit einem Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus, während die Freien Wähler einen Neubau angeregt haben und das bisherige Feuerwehrhaus Vereinen zur Verfügung stellen wollen. Holdefehr stellte auf jeden Fall klar, dass es keinen Neubau geben soll, wenn ihn die Feuerwehr nicht will.

Außerdem ging es darum, wie Gewerbe und Handwerk nach Groß-Rohrheim gelockt werden könne und ob Groß-Rohrheim weiter wachsen soll.

In der Diskussion ging es auch immer wieder um den politischen Stil in Groß-Rohrheim und darum, wie der Wahlsieger die Fraktionen in der Gemeindevertretung wieder zusammenbringen will.

Eines stellte Rainer Bersch gleich zu Beginn der Diskussionsrunde klar: Die Bürgermeisterwahl wird stattfinden - trotz Corona-Virus. „Es wird keine Menschenmassen bei der Stimmabgabe geben, da die Wahllokale ja von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind“, so Bersch. Es gebe klare Regeln, an die sich die Gemeinde bei der Durchführung der Wahl halten müsse. Schon deshalb werde es keine Verschiebung geben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020