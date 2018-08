Anzeige

Groß-Rohrheim.Für 27 Erstklässler hat gestern in Groß-Rohrheim die Schulzeit begonnen. Alle Schüler und Lehrer hießen sie während der Einschulungsfeier im Schulhof willkommen. Und natürlich begrüßte Rektorin Christiane Ritzert die Schulneulinge und deren Familien mit herzlichen Worten. Bürgermeister Rainer Bersch überreichte den Kindern Erste-Hilfe-Taschen.

An dem brütend heißen Einschulungstag feierten die Erstklässler zusammen mit Pfarrer Martin Müller zunächst morgens einen ökonomischen Gottesdienst im Anbau der Bürgerhalle. Anschließend gingen die Mädchen und Jungen zusammen mit ihren Eltern zum Schulhof. Dort wartete ein schattiges Plätzchen auf sie. Die Schulgemeinschaft stand bereit, um die Neuen in ihren Kreis aufzunehmen. Da waren die Viertklässler, die den Erstklässlern als Paten im Schulalltag zur Seite stehen werden. Die Chor-AG sang das Mutmachlied, es folgte eine Aufführung der Tanz-AG.

Viel Futter für den Kopf

Rektorin Christiane Ritzert erzählte die Geschichte von der Raupe Nimmersatt. Und sie wünschte den Kindern einen großen Wissenshunger. „Hier in der Schule bekommt ihr viel Kopffutter“, versprach sie den Erstklässlern. „Und dann wachst ihr und werdet als wunderschöne Schmetterlinge zu den weiterführenden Schulen flattern.“ Die Eltern würden an diesem Tag sicherlich auch ein Kribbeln im Bauch spüren, fügte die Schulleiterin an. „Sie können sich immer vertrauensvoll an uns wenden“, sprach sie für sich und ihr Kollegium. Der Austausch zwischen Eltern und Lehrer sei wichtig, es sollten keine Ängste entstehen. „Jedes Kind ist anders“, stellte sie fest. Deshalb brauche jeder Schüler eine individuelle Zuwendung.