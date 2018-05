Anzeige

Groß-Rohrheim.„Dam, Dam, Dam, Dam ... Marmor, Stein und Eisen bricht“, erschallte es singend durch die katholische Kirche von Groß-Rohrheim. Dabei trat hier kein Chor auf, sondern der Handharmonika-Club (HHC) Groß-Rohrheim. Doch dieser animierte mit „Back to the sixties“, einem Medley aus der Power-Flower-Zeit, zum Mitsingen und Klatschen. Die Akkordeonisten um Dirigent Marc Fischer überraschten mit einer Vielfalt an Musikstilen und zeigten, dass das Akkordeon kein langweiliges Instrument ist.

„Wir präsentieren Ihnen heute Stücke, die fernab vom Klischee der Quetschkommode liegen“, versprach Moderator Markus Wolter. Er begrüßte zudem das Orchester des Harmonika-Clubs Biebesheim unter der Leitung von Jürgen Zimmermann, welche das Konzert mit eigenen Stücken sowie zwei Mal zusammen mit den Groß-Rohrheimern mitgestaltete. Mit der Erkennungsmusik der „Muppet Show“ sagte das Orchester des HHC: „Vorhang auf und Akkordeonmusik“ ab.

Ehrungen des HHC 45 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Zimmermann; 40 Jahre: Astrid Wunderle; 35 Jahre: Andrea Krauß, Silke Maringer; 15 Jahre: Matthias Meinberg, Irmgard Weyrich; 10 Jahre: Carmen und Naja Lehmann sowie Willi Schön str

Und schwenkte dann um in einen ganz anderen Stil, den man so auf einem Akkordeon kaum erwartet hätte, denn nun erfüllten asiatische Klänge mit „Singapur Skyline“ den Konzertraum. Klanglich nahmen die Spieler die Zuhörer mit auf einen Ausflug in die kleinen Gassen des alten Chinatown. Rasend schnell flogen die Finger über die Tasten beim Part „Drachenbootrennen“, ein verträumtes Päuschen wurde im „Orchideengarten“ eingelegt, und am Ende schweifte der Blick im ungewöhnlichen Fünfvierteltakt von der Dachterrasse des Marina Bay Sands Hotel über die spektakuläre Skyline von Singapur – sicherlich ein klanglich-außergewöhnlicher Höhepunkt des Konzertes.