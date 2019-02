Bürstadt/Groß-Rohrheim.Die Bürstädterin Chiara Frodyma hat den Sprung in die Casting-Show „Voice of Germany“ verpasst. Beim Vorsingen in Frankfurt konnte sie die Juroren nicht überzeugen. „Ich weiß, was ich kann, und ich werde weitermachen“, sagt sie unserer Zeitung. Sie bereite gerade ein Bandprojekt vor.

Gleichsam als Generalprobe absolvierte Chiara Frodyma mit dem Gitarristen Marc Himmelmann zwei Tage vor dem Casting einen Auftritt in Groß-Rohrheim auf der Offenen Bühne. Dort stellte sie auf jeden Fall unter Beweis, was sie drauf hat. Mit ihrer dunkel gefärbten Stimmlage, die schon von früheren Auftritten her begeistert hatte, trug sie bekannte Popsongs vor, die das Publikum zum Teil fröhlich mitsang. Da gab es kräftigen Beifall für die einzelnen Nummern und langen Schussapplaus.

Die Offene Bühne präsentierte sich bei ihrem zweiten Termin ähnlich vielseitig wie im Januar. Den Anfang machten Markus Neeb (Gitarre) und Thomas Beschorner (Bass). Die beiden hatten ein kurzweiliges Programm zusammengestellt mit bekannten Melodien. Das reichte von „Why I Hate Sunday“ bis „Take Five“ als Zugabe. Dazwischen erklang der Ohrwurm „Manha de Carnaval“ und – als kleines Leckerli angekündigt – „Cantina Song“ aus „Star Wars“ sowie „Hottentots“ von John Scofield.

Erst seit ein paar Monaten sind Neeb und Beschorner beisammen. In Groß-Rohrheim absolvierten sie gerade mal den vierten Auftritt. Allerdings sind beide erfahrene Musiker und in anderen Konstellationen bereits auf der Offenen Bühne aufgetreten.

Auch Kim Roß aus Mainz war schon früher bei der Musikkiste zu Gast, allerdings unter dem Bandnamen „Aces Of Liquid Diamonds“ zusammen mit Jan Kahlenerg, der diesmal nicht dabei war. Aber auch als Solistin kam sie gut beim Publikum an mit ihrem rund 20-minütigen Auftritt, für den es lebhaften Beifall gab.

Den Schlusspunkt setzte „Manfred‘s Bluestrail“. Manfred Hanisch (Gitarre), Roland Schnürer (Bass), Thomas Zimmermann (Schlagzeug) und Multitalent Roland Geist (Gesang, Bluesharp, Saxofon und Gitarre) zeigten, dass der Blues nach wie vor lebendig ist. Das bewiesen unter anderem die Titel „See See Baby“, „Highheel Sneekers“, der Ohrwurm „Georgia On My Mind“ und „Brown Sugar“. eib/kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019