Groß-Rohrheim.Das Frühjahrskonzert der Rohrheimer Blasmusik rückt näher: Am Samstag, 30. März, 19 Uhr, lautet das Motto in der Bürgerhalle „Von Freund zu Freund“. Die Musiker haben – wie schon in den Vorjahren – ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Der Bogen wird von böhmischen Melodien über moderne Blasmusik bis hin zu rockigen Klängen gespannt.

So verspricht der musikalische Leiter Torsten Henzel: „Die Zuschauer dürfen sich auf einige musikalische Darbietungen freuen, die sie von uns so nicht erwartet hätten.“ Unter anderem wird das Publikum Stücke von Franz Lehar, aber auch von Ennio Morricone und der Rockband AC/DC hören.

Einen besonderen Höhepunkt bietet die Blasmusik mit dem Gastauftritt: Der Schulchor der Lindenhofschule Groß-Rohrheim hat sein Kommen angekündigt.

Durch das Programm führt Ralph Baumann, der bereits vor zwei Jahren als Moderator für einen kurzweiligen Konzertabend sorgte. Karten können bei allen Musikern der Rohrheimer Blasmusik oder bei Hans-Peter Henzel, 06245/292 92, für 8 Euro erworben werden. red

Info: Kontakt und Infos über www.rohrheimer-blasmusik.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019