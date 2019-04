Von Yoga bis zum Brettspiel

Groß-Rohrheim.Wer glaubt, dass der Besuch einer Grundschule nur vom Lernen bestimmt und deshalb ein bisschen langweilig ist, der irrt gewaltig. Ein engagiertes Lehrerkollegium um Schulleiterin Christiane Ritzert und viele Eltern bemühen sich, an der Lindenhofschule ihre kreativen Ideen in den Schulalltag einzubringen und ihn bunt, abwechslungsreich und wissenswert zu bereichern. In den alljährlich stattfindenden Eltern-AGs wird gebastelt, gemalt, genäht, gekocht und gemixt. Abseits von rechnen, schreiben und lesen dürfen die Kinder sich beim Akkordeonspiel ausprobieren oder erhalten Einblicke in die Geheimnisse von Informatik und Computerwissen.

Am letzten Schultag vor den Osterferien zeigten etwa 100 Lindenhofschüler, mit was sie sich seit Beginn des Jahres – abseits des Schulbetriebes – beschäftigt hatten. Während der Elternbeirat die Besucher mit Waffeln, Brezeln und Getränken gegen einen kleinen Obolus versorgte, herrschte am Stand der „Cocktail-AG“ großes Gedränge. Lasse und Jonas, die ihre Fertigkeiten von „Bartender“ Claudio Pertschy erlernt hatten, schenkten eifrig leckere, alkoholfreie Cocktails aus. Kunterbunte Teller und Schüsseln konnte man am Tisch der Porzellan-AG bestaunen. Von Daniela Fey und Melanie Hofmann angeleitet, hatten die Kids das Essgeschirr mit lustigen Gesichtern, Blumen, Tieren oder Sonne und Mond bemalt. Spaß hatten fleißige Schneiderinnen in der Näh-AG. Aus buntem Baumwollstoff gefertigt, schauten witzige Osterküken aus einem Nest. Mit Rollstühlen und der Umgang mit älteren Menschen hat das Leben der Alt- und Jung-AG bereichert. Mit Nadine Akbas hatten die Kids im Alten- und Pflegeheim gebastelt und gespielt. Mit den Pflegeheimbewohnern hatten sie Ausflüge unternommen und eine Rollstuhlprüfung souverän bestanden.

Dass Pizzakartons kein Wegwerf-Artikel ist, das erfuhren die Kids in der Brettspiel-AG. Mit Hilfe einer Hartfaserplatte hatten sie nicht nur individuelle Brettspiele gestaltet, sondern auch ganz besondere Geschenkkartons hergestellt. Caroline Ahl, die zum zehnten Mal die „Bommel-AG“ geleitet hatte, weihte die Kids in die Kunst der kugelrunden Wollknäule ein, und in einer Yoga-AG lernten die Kids Entspannung. Strich für Strich entstanden zudem kleine künstlerische Unikate in Zentangel-Technik. Bestaunt und gebührend gelobt, schmeckten dazu kleine, selbst hergestellte türkische Köstlichkeiten besonders gut und waren der ideale Start in die Ferien.

