Vor 35 Jahren gegründet

Groß-Rohrheim.Im Sommer des Jahres 1985 trafen sich Groß-Rohrheimer Bürger zur Gründung einer Interessengemeinschaft. Allererstes Ziel war die Lösung der damaligen Verkehrsproblematik in der Ortsdurchfahrt. Aus dieser Initiative ging wenig später die Wählergemeinschaft „Bürger für Groß-Rohrheim“ hervor, die mit diesem Namen auch bei der folgenden Kommunalwahl antrat. 35 Jahre später sollte – im vergangenen November – das Jubiläum gefeiert werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten in das Frühjahr 2021 verschoben. Eine akademische Feier ist nicht geplant. Vielmehr sollen mehrere verschiedene Veranstaltungen an Initiativen der Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) erinnern. Die Inbetriebnahme der S-Bahn-Linie betrachten sie als einen der größten Erfolge und solle dabei großes Thema sein. Mehr verraten die Aktiven aber noch nicht.

Initiativen auf den Weg gebracht

Vor 35 Jahren haben die BfGR frischen Wind in die Gemeindevertretung gebracht. Mehr als 70 Anträge, Anfragen und sonstige Initiativen wurden allein in den vergangenen fünf Jahren auf den Weg gebracht. Für viele Bürger sind die BfGR Ansprechpartner und Kümmerer, wenn es um die Beseitigung von Problemen geht. Der Bürgermeisterwahlkampf sei Vergangenheit. Die Zusammenarbeit mit dem Amtsinhaber, mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen in der Gemeindevertretung bewerten die BfGR als sachlich und fair.

Für die Kommunalwahl hoffen sie auf eine hohe Wahlbeteiligung und erinnern an die Möglichkeit der Briefwahl, wodurch sich die Risiken der Corona-Pandemie minimieren lassen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021