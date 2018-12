Vorverkauf beginnt

Gross-Rohrheim.Die Musikkiste Groß-Rohrheim und Gitarrenbauer Andreas Cuntz laden am Sonntag, 7. April, wieder zum Gitarrenzauber in die Bürgerhalle ein. Der Vorverkauf für diese Kultveranstaltung startet am 15. Dezember.

Bei der 13. Auflage mit dabei sind der Schotte Steph MacLeod und Petteri Sariola. Der Finne mit der einzigartigen, perkussiven Spielweise ist seit 13 Jahren fester Bestandteil des Gitarrenzaubers.

Martin Harley ist ebenfalls von Beginn an dabei. Mike Dawes begeistert durch sein filigranes Fingerstyle Gitarrenspiel. Alex Auer ist bekannt als Gitarrist von Xavier Naidoo. Zusammen mit den „Detroit Blackbirds“ präsentiert er sich zum Gitarrenzauber in einem einzigartigen akustischen Trio.

Abgerundet wird der Gitarrenzauber mit einer Ausstellung namhafter Gitarrenbaumeister sowie Gitarren des Mitveranstalters und Organisators Gitarrenbaumeister Andreas Cuntz.

Die Ausstellung ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet und auch ohne Eintrittskarte frei zugänglich. Um 16 Uhr öffnet die Bürgerhalle dann für die Konzertbesucher. Die Musik beginnt um 17 Uhr. red

