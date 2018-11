Weihnachten auf der Spur

Groß-Rohrheim.Der Ökumene-Ausschuss der beiden Groß-Rohrheimer Kirchengemeinden lädt am Dienstag, 20. November, um 19.30 Uhr zu einem Filmabend in das evangelische Gemeindehaus ein. Der Eintritt ist frei. Gezeigt wird der Kurzspielfilm „ Feiertag! Sengelmann sucht Weihnachten“. Der Film erzählt von Julian Sengelmann, der sich auf die Suche macht nach dem Geheimnis des Festes. Er reist nach Jerusalem und Bethlehem, trifft dort einen Mönch, einen Rabbiner, einen islamischen Religionsgelehrten und einen Archäologen, macht in der „Geburtsgrotte“ ungewohnte Erfahrungen und kehrt zurück mit der Frage, was denn nun der Weihnachtsmann und die Weihnachtsparty auf der Reeperbahn mit all dem zu tun haben. Der Abend wird moderiert von Wolfgang Luley, Mitarbeiter des Katholischen Filmwerks in Frankfurt. str

