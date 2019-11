Weihnachtsmarkt im Altenheim

Groß-Rohrheim.Über viele Besucher auf ihrem Weihnachtsmarkt würden sich die Bewohner des Alten-und Pflegeheimes Groß-Rohrheim freuen. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 30. November, von 16 bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Alten- und Pflegeheimes in der Kurt-Schumacher-Straße 8 statt. Die Besucher können sich auf bunte Glaskunst der Glas Creativ Werkstatt Groß-Rohrheim freuen. Simone Harrell ist mit Näharbeiten aus Patchwork-Upcycling dabei, ebenso Sabrina Donnerstag mit Dekorationen aus Nespressokapseln. Es gibt Glasschmuck aus Lexis Glasperlenwerkstatt. Selbstgebackenes Weihnachtsgebäck, Waffeln, Bratwurst und Weihnachtspunsch stehen als Verpflegung bereit. str

