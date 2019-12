„Wir müssen jetzt eng zusammenrücken“

Groß-Rohrheim.Nicht rund läuft es für die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim. Vor dem Spiel am Sonntag (17 Uhr) bei der HSG Kahl/Kleinostheim ist der Aufsteiger auf den drittletzten Platz zurückgefallen. Und die jüngste Leistung war alles andere als vielversprechend. Und wäre das nicht schon bitter genug, schlägt nun auch wieder das Verletzungspech zu.

„Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, mit welcher Mannschaft wir nach Kahl fahren werden“, meint TVG-Trainer Sascha Holdefehr. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Haas, Antonio Pagnozzi und Lukas Baumann zogen sich am vergangenen Wochenende gleich drei weitere Spieler Blessuren zu: Oliver Sziebert verdrehte sich das Knie, Philip Kautzmann verletzte sich an der Hand und Niklas Fries knallte auf den Rücken. „Hinter allen drei steht ein dickes Fragezeichen“, so der Coach.

Da zudem noch die Erkältungswelle auch vor Groß-Rohrheim nicht Halt macht, standen Holdefehr am Dienstag im Training nur sechs Spieler zur Verfügung. Am Donnerstag war dann auch noch die Bürgerhalle belegt, so dass eine richtige Vorbereitung auf das Spiel in Kahl nur bedingt möglich war. „Immerhin konnten wir am Donnerstag bei der ESG Crumstadt/Goddelau mittrainieren. Das war eine gute Einheit“, war Holdefehr dankbar, dass der Bezirksoberligist zur gemeinsamen Übungseinheit bereit war.

Schwierige Situation

„Jetzt müssen wir schauen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbringen“, hofft der TVG-Trainer, zumindest acht, neun fitte Spieler aufbieten zu können. Was von Kahl/Kleinostheim zu halten ist, weiß der Übungsleiter indes noch nicht so recht einzuschätzen. Schließlich brachte die HSG zuletzt dem TV Gelnhausen mit 26:30 die erste Saisonniederlage bei, hat aber direkt davor beim Vorletzten TV Büttelborn mit 25:29 verloren. „Kahl war letzte Runde oben mit dabei, hat aber wohl einige Spieler verloren. Aber vielleicht haben sie sich mit dem Sieg gegen Gelnhausen wieder gefangen“, so Holdefehr.

Doch der Trainer will ohnehin weniger auf den Gegner, als vielmehr auf die eigene Leistung schauen. „Wir müssen jetzt eng zusammenrücken und uns auf uns konzentrieren“, fordert er und sieht das Saisonziel Klassenerhalt in ernster Gefahr: „Wir müssen jetzt schleunigst den Hebel wieder umlegen. Wir können mehr, als wir zuletzt gezeigt haben, aber das müssen wir jetzt auch auf die Platte bringen.“

Am vergangenen Wochenende kassierte der TVG bekanntlich eine bittere 20:33-Schlappe in Nieder-Roden. Doch angesichts der dünnen Besetzung im Training hat Holdefehr dieses Spiel nur ganz kurz aufgearbeitet und dann einen Haken dran gemacht: „Jetzt schauen wir nach vorne und wollen es besser machen“, gibt er sich allen Widrigkeiten zum Trotz kämpferisch. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019