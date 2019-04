„Wir wollen alles klar machen“

Groß-Rohrheim.Es ist angerichtet.: Heute Abend wollen die Handballer des TV Groß-Rohrheim den ersten Matchball zur Meisterschaft in der Bezirksoberliga nutzen und den Durchmarsch in die Landesliga perfekt machen. Dazu ist ein Heimsieg gegen den HC VfL Heppenheim nötig. Anwurf ist um 18 Uhr in der Bürgerhalle.

„Das ist schon die perfekte Konstellation“, meint TVG-Trainer Sascha Holdefehr. „Wir spielen zu Hause, an einem Samstagabend. Es ist das letzte Heimspiel der Saison, es ist ein Derby und zudem gegen eine Mannschaft, gegen die wir noch etwas gutzumachen haben“, so der Coach. Tatsächlich kassierten die Groß-Rohrheimer im Hinspiel in der Kreisstadt eine ihrer beiden Niederlagen in dieser Saison, verloren mit 24:26 nach einer schwachen Leistung. Daneben verlor der TVG nur noch beim aktuellen Tabellenzweiten HSG Langen am allerersten Spieltag mit 27:29.

Niederlage im Hinspiel

„Aber während wir mit unserer Leistung in Langen trotz der Niederlage zufrieden sein konnten, war das in Heppenheim nicht der Fall. Da haben wir nach dem Spiel alle gewusst, dass wir nicht das abgerufen haben, was wir können“, erinnert sich Holdefehr zurück und will das nun unbedingt geraderücken.

Und dann soll nach der Schlusssirene die große Meisterparty steigen. „Bis dahin müssen wir uns jetzt von diesen ganzen Dingen im Umfeld aber frei machen“, fordert der TVG-Trainer seine Spieler auf, den Fokus voll und ganz auf das Sportliche zu legen. „Natürlich musste im Vorfeld schon das ein oder andere geplant werden für den Fall, dass wir Meister werden. Von den Getränkebestellungen angefangen gab es da schon einiges zu bedenken. Aber jetzt ist´s auch gut damit. Jetzt zählt Heppenheim. Wenn das Spiel vorbei ist und wir gewonnen haben, dann kann alles andere wieder vorgekramt werden“, erklärt der Übungsleiter.

Dabei ist sich Holdefehr aber sicher, dass seine Mannschaft die Aufgabe lösen wird: „Wir haben in dieser Woche gut trainiert, auch wenn einige Spieler angeschlagen waren. Die Stimmung ist gut, alle wissen, was auf uns zukommt und wie wir dieses Spiel angehen wollen“, so der Coach, der seiner Mannschaft gestern Abend trainingsfrei gegeben hat. „Das ist aber nichts besonderes. Wir haben meist auf das Freitagstraining verzichtet, wenn wir samstags gespielt haben“, erläutert er.

Großen Respekt hat Holdefehr vor allem vor Heppenheims Rückraum-Shooter Oliver Heß: „Ihn müssen wir in erster Linie in den Griff bekommen. Aber auch Ruven Werle müssen wir im Blick behalten und die Außen des HC VfL sind ebenfalls nicht zu unterschätzen“, weiß der TVG-Coach. Gleichzeitig ist ihm aber auch nicht verborgen geblieben, dass die Kreisstädter in fremder Halle nicht die Qualität der Heimspiele abrufen können. Gerade einmal drei Auswärtssiege hat Heppenheim eingefahren, die Grundlage für den siebten Tabellenplatz (26:22 Punkte) zu Hause gelegt. „Dennoch wird das kein Selbstläufer“, warnt Holdefehr. „Der HC VfL wird nicht zu uns kommen, um bei der Meisterfeier dabei zu sein. Die werden uns sicherlich in die Suppe spucken wollen“, erwartet er ähnlich wie im Hinspiel einen glänzend eingestellten Gegner. „Damals haben wir uns gegen die 6:0-Deckung extrem schwer getan. Da müssen wir diesmal bessere Lösungen haben“, hat der Trainer seine Mannschaft entsprechend vorbereitet.

Und wenn es heute Abend nicht mit dem Titelgewinn klappt? Dann geht die Welt beim TVG auch nicht unter, dann bleibt am letzten Spieltag noch die Chance, mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten Roßdorf/Reinheim die Meisterschaft zu holen. „Da haben wir ohnehin geplant, mit einem großen Bus und vielen Fans hinzufahren und danach gibt es in der Bürgerhalle die große Saisonabschlussfeier mit allen Jugendmannschaften“, erläutert Holdefehr die weiteren Planungen. Aber darauf würde er es nur ungern ankommen lassen. „Wir wollen das gegen Heppenheim klar machen.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019