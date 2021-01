Wohnmobil beschädigt parkenden Kleinbus

Groß-Rohrheim.Die Polizei hat am Mittwochabend eine Unfallflucht mit einem Schaden von insgesamt 7000 Euro in der Groß-Rohrheimer Kornstraße direkt klären können. Nach Angaben der Beamten hatte der Verursacher sein beschädigtes Wohnmobil nur wenige hundert Meter entfernt von der Unfallstelle abgestellt. Sie stießen bei der Suche der Umgebung auf das Fahrzeug mit frischen sowie passenden Unfallspuren. Denn vor Ort hatten sie bereits Fahrzeugteile davon gefunden. Bei der ersten Rekonstruktion sei klar geworden, dass das gesuchte Fahrzeug nach 22 Uhr in Richtung Rheinstraße seitlich mit einem parkenden weißen Mercedes-Kleinbus zusammengestoßen war. Eine Fahrzeugseite, die Kofferraumklappe, das Rücklicht sowie ein Reifen wurden dabei beschädigt. Auf Anfrage räumte der Besitzer gleich seine Beteiligung ein, so die Polizei. Sie behielt seinen Führerschein zunächst für die weiteren Ermittlungen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.01.2021