Woodstock-Feeling in Groß-Rohrheim

GROß-ROHRHEIM.Echtes Woodstock-Feeling herrschte bei der Offenen Bühne im großen Nebenzimmer des Restaurants „Zorbas“ in Groß-Rohrheim. Mehr als 100 Fans der Blues- Jazz- und Rockmusik der 60er und 70er Jahre feierten ein musikalisches Stelldichein. Vier Bands und Solisten sorgten auf Einladung der Musikkiste mit unverfälschter Livemusik für gute Stimmung und Erinnerungen an längst vergessene Zeiten – gemäß dem Motto des Abends. „Let the sunshine in“.

Den Auftakt der mehr als dreistündigen Session gestalteten die „New Deli Brothers“ aus Worms. Die altgestandenen Musikprofis um Frontman Hans- Peter Drach ließen ihre alten Lieblingssongs im aufgepeppten Sound neu erklingen und begeisterten ihre Fangemeinde. Spätestens bei Ohrwürmern wie „Norwegian Wood“ war klar, dass schon die erste Formation nicht ohne Zugabe von der Bühne durfte.

Lauter und knalliger präsentierte sich die Jazz-Rock-Formation „Morning Dance“ aus Darmstadt. Zahlreiche Jazz-Standards, bis hin zu einzelnen, perfekt intonisierten Free-Jazz-Solos, ließen die Zuhörer in Begeisterung geraten und provozierten immer wieder Zwischenapplaus.

Auch Manfred Beck ließ mit seiner Westerngitarre etliche Nummer-eins-Hits der Sixties wieder auferstehen. „Männe“ aus Lampertheim – ein echtes Urgestein der Musikszene im südhessischen Ried – präsentierte als Solist ehrliche Livemusik, liebevoll und ausdrucksstark.

Höhepunkt des Abends war zweifelsohne der Auftritt von „H&T“: das musikalische Debüt des Duos Heike Ofenloch und Thomas Matthes. Die Bürstädterin mit der Blues-Röhre der Leadgitarrist aus Groß-Rohrheim, die schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bands unterwegs sind, sorgten vom ersten Ton an für Hochstimmung im Publikum.

Die Palette ihrer „unplugged“- Hits reichte von „Route 66“ bis hin zu „Stormy Monday“ und gab einen Einblick in das große Repertoire der Vollblutmusiker, die bald im Studio eine erste Demo-CD aufnehmen wollen. Beeindruckend bei dem mehr als 40-minütigen Auftritt war auch der selbst geschriebene Bluessong: „All I want“, der bei allen Fans der Musikiste Appetit auf weitere Auftritte von „H&T“ machte. beh

