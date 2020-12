Wünsche bleiben unerfüllt

Groß-Rohrheim.Ein wenig wehmütig erinnert das Groß-Rohrheimer FC Quartett an die letztjährige Vorweihnachtszeit. Ein Besuch vom Nikolaus überraschte beim „Offenen Singen“ die bereits festlich gestimmte Sängerschar. Wegen der Corona-Pandemie sind diese musikalischen Treffen zurzeit nicht möglich.

Damals verteilte Knecht Ruprecht an alle Anwesenden ein kleines Buch mit den schönsten Weihnachtsliedern. Die Inschrift auf der ersten Seite hieß: „Glück, Freude und Zufriedenheit und alles Gute zum Neuen Jahr“. Rückblickend stellen die Organisatoren fest, dass diese Wünsche allerdings nicht so recht in Erfüllung gingen. In der Hoffnung, dass beim Quartett und beim „Offenen Singen“ bald wieder frohe Lieder erklingen mögen, wünscht der Vorstand allen Sängern und Instrumentalisten frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit für das neue Jahr. red

