Zahlreiche Stände im Rathaushof

Groß-Rohrheim.Der Nikolausmarkt in Groß-Rohrheim beginnt am Samstag, 1. Dezember, 15 Uhr im Rathaushof. Um 16.30 Uhr verteilt der Nikolaus Päckchen an die kleinen Besucher. Auf der Bühne präsentieren die Rohrheimer Blasmusik sowie der Handharmonika Club weihnachtliche Lieder und sorgen für den musikalischen Rahmen.

Besucher können ihre eigene Tasse für den Glühwein mitbringen. Zahlreiche Vereine und Institutionen beteiligen sich wieder mit Ständen: Unter anderem sind Schützenverein, Tauchclub, Freiwillige Feuerwehr, FC Alemannia, Reit- und Fahrverein, ASC Eisenbahn, DRK, evangelischer Kindergarten, der Förderverein zum Erhalt der evangelischen Kirche und die Rohrheimer Blasmusik mit dabei. red

