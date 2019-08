Zahnarzt eröffnet neue Praxis

Groß-Rohrheim.Zahnschmerzen wünscht sich keiner. Aber sollte es doch mal so weit sein, so müssen die Groß-Rohrheimer in Zukunft nicht mehr so weit fahren, um sich helfen zu lassen. Zwei Jahre lang gab es in der Riedgemeinde keinen Zahnarzt mehr. Nun eröffnet Ulrich Scholtz in der Rheinstraße 13 am 1. Oktober seine Praxis – zusammen mit Ehefrau Marion, gelernte Zahntechnikerin.

Dem einen oder anderen Kunden der Sparkasse Worms dürfte die Adresse bekannt vorkommen. Hier waren bis vor wenigen Monaten die Räume der Groß-Rohrheimer Zweigstelle untergebracht. Nach dem Auszug kaufte die Gemeinde das Gebäude, weil der Standort des Bankautomaten erhalten bleiben sollte. Nun hat man in Scholtz einen Mieter gefunden, der eine Weile bleiben dürfte. Zahnarzt und Bürgermeister unterzeichneten gestern den Mietvertrag, der Arzt und Gemeinde aneinander bindet. „Ich bin froh, dass Groß-Rohrheim nun wieder einen Zahnarzt hat. Das gehört ja auch mit zur ärztlichen Versorgung unserer Bürger“, sagte Rainer Bersch.

Scholtz ist in dritter Generation Zahnarzt. Nicht nur Mutter, Vater und Großvater, sondern auch noch zwei weitere Familienmitglieder übten diesen Beruf aus. Vor allem die Gernsheimer werden ihn kennen, hatte Scholtz doch damals vor 25 Jahren die Praxis seines Vaters übernommen.

„Aber meine Gernsheimer Patienten müssen keine Sorge haben, dass ich weggehe“, sagte Scholtz, der inzwischen mit Kollegin Virginija Buchner eine Gemeinschaftspraxis betreibt. In Groß-Rohrheim wird er zunächst nur an drei halben Tagen seine Praxis für Patienten öffnen. Bei starker Nachfrage könne sich das aber ausweiten.

Die Öffnungszeiten würden rechtzeitig bekannt gegeben, kündigte Scholtz an. Noch sind die Praxisräume eine einzige Baustelle. Doch man kann die Aufteilung in Anmeldung und zwei Behandlungsräume bereits erkennen. Bis Oktober sollte dem Einzug also nichts mehr im Weg stehen.

